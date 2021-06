Travemünde: Kunst aus Sand bis Oktober

Stand: 24.06.2021 05:00 Uhr

Sand ist neben Luft und Wasser die meistgenutzte Ressource der Erde. In Travemünde liegen in einer Halle 200 Lkw-Ladungen davon. Aber nicht einfach so. Sie wurden von Europas besten Sandkünstlern bearbeitet.