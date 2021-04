Traditionserlass: Neuer Name für Kieler Marinestützpunkt steht fest Stand: 20.04.2021 18:16 Uhr Aus dem Marinestützpunkt Kiel-Tirpitzhafen wird der Marinestützpunkt Kiel-Wik: Hintergrund ist, dass Namen von Militärs aus dem Ersten Weltkrieg nicht mehr als Teil der Bundeswehr-Tradition gewürdigt werden sollen.

von Christian Wolf

Vor mehr als einem Jahr war der Entschluss im Marinekommando gefallen: Der damalige Inspekteur, Andreas Krause, hatte bei Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) den Antrag gestellt, den Kieler Stützpunkt umzubenennen. Den hat die Ministerin nun genehmigt, wodurch der neue Name Marinestützpunkt Kiel-Wik lautet. Hintergrund ist der sogenannte Traditionserlass, wonach Namen von Militärs aus dem Ersten Weltkrieg künftig nicht mehr als Teil der Tradition der Bundeswehr gewürdigt werden sollen. Dazu gehört auch Großadmiral Alfred von Tirpitz.

OB Kämpfer: Traditionen müssen immer überprüft werden

Neben dem Land war auch Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) in den Prozess der Umbenennung mit eingebunden. Für ihn ist es die richtige Entscheidung: "Wir haben nur diesen einen Marinehafen in der Wik und hier gibt es auch noch eine andere Tradition. Denn hier sind 1918 die ersten deutschen Arbeiter- und Soldaten-Räte an Land entstanden." Das sei damals der zündende Funke der demokratischen Revolution gewesen, erklärte der 48-Jährige. Auch Traditionen müssten immer überprüft werden, ob sie nach aktuell seien, so Kämpfer. Alfred von Tirpitz war Vorsitzender und Mitbegründer der nationalistischen und antisemitischen Vaterlandspartei.

Auch Liegeplatz der "Gorch Fock" solll umbenannt werden

Im Frühsommer soll nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein die feierliche Umbenennung stattfinden. Einen genauen Termin gibt es allerdings noch nicht. Auch die Tirpitzmole, der Liegeplatz der "Gorch Fock", soll einen neuen Namen bekommen. Ein Vorschlag lautet Brandtaucher-Mole, in Anlehnung an das erste deutsche U-Boot, das in Kiel konstruiert wurde. Es sank 1851 bei einem Tauchtest auf dem Grund der Kieler Förde, alle drei Insassen konnten sich damals retten. Noch unklar ist, ob dieser Vorschlag am Ende auch so umgesetzt wird.

