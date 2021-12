Tourismus in SH wird für 100 Millionen Euro ausgebaut Stand: 26.12.2021 14:37 Uhr Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein investieren weiter in den Tourismus - trotz einer ungewissen Lage wegen der Corona-Pandemie.

Laut Tourismus Agentur Schleswig-Holstein (TA.SH) sind im kommenden Jahr mehrere Projekte unter anderem an Nord- und Ostsee für insgesamt 100 Millionen Euro geplant.

SPO und Büsum mit neuem Freizeitangebot

St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) hat bereits seine Erlebnis-Promenade erweitert, im neuen Jahr kommt der neue Familientreff dazu. Dort soll es Spielangebote für alle Altersgruppen geben, eine Skater-Anlage und eine Koch- und Backzeile. Der Familientreff ist als mehrstöckiges Gebäude direkt hinterm Deich geplant und wird demnach aussehen wie ein typischer Pfahlbau. Im Sommer soll alles fertig sein.

Büsum (Kreis Dithmarschen) baut mit finanzieller Unterstützung des Landes ein neues Schwimmbad direkt am Hauptstrand, weitgehend barrierefrei und mit einer Saunalandschaft auf dem Dach. Das Schwimmbad "Meerzeit Büsum & Spa" startet Ende Februar.

Lübecker Bucht bekommt zwei neue Seebrücken

In der Lübecker Bucht (Kreis Ostholstein) gibt es ebenfalls Neuerungen. In Scharbeutz und in Haffkrug werden insgesamt zwei neue Seebrücken gebaut. Und in Neustadt in Holstein wird die Hafen-Westseite komplett umgestaltet: Laut einem Sprecher der Tourismusagentur soll dort ein modernes Quartier mit Promenaden, Cafés und einem Hostel entstehen.

Ziel: "moderates Wachstum"

Ein Sprecher der Lübecker Bucht sagte, Ziel der Orte sei ein moderates Wachstum im Tourismus. Konkret sollen demnach in den nächsten zehn Jahren 2.000 neue Hotelbetten an sechs Standorten zwischen Timmendorfer Strand und Neustadt geschaffen werden.

Auch im Binnenland tut sich was: Bei Itzehoe wurde bereits das Hotel Breitenburg eröffnet, direkt am gleichnamigen Schloss und am Golfplatz. In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) entsteht am Freizeitbad das Hotel River Loft.

