Timmendorfer Strand: Bürgermeister Wagner abgewählt Stand: 22.11.2020 19:54 Uhr Muss der Bürgermeister von Timmendorfer Strand, Robert Wagner, gehen oder darf er bleiben? Darüber haben am Sonntag die Bürger in Timmendorfer Strand abgestimmt.

Das vorläufige Endergebnis ist deutlich ausgefallen: Die Bürgerinnen und Bürger haben sich mit 59,6 Prozent gegen Robert Wagner entschieden. Das sind 2.346 Stimmen. Demnach ist der Bürgermeister abgewählt. Und das heißt: In Timmendorfer Strand muss jetzt innerhalb von sechs Monaten ein neuer Bürgermeister gewählt werden.

Starke Kritik am Verwaltungschef

"Von oben herab", "selbstverliebt", "beratungsresistent" lautete die scharfe Kritik am Verwaltungschef. Das Abwahlverfahren hatte eine Initiative auf den Weg gebracht, die Robert Wagner für "nicht tragbar" hielt. Er hatte in der Vergangenheit für Unmut bei Bürgern und Kommunalpolitikern gesorgt - zum Beispiel, als er einen Bau an der Strandpromenade ohne Absprache mit der Politik "durchgewinkt" hatte. Ende des vergangenen Jahres gab es Zweifel an Wagners Transparenz, als Asbest in einer Grund- und Gemeinschaftsschule entdeckt wurde. SPD, Grüne, FDP und Wählergemeinschaft in Timmendorfer Strand werfen Wagner außerdem vor, durch seinen rüden Führungsstil viele Rathaus-Mitarbeiter zur Kündigung bewegt zu haben.

AUDIO: Bürgermeister von Timmendorfer Strand vor Abwahl-Abstimmung (1 Min)

Wagner zeigt Reue - und widerspricht den Vorwürfen

Wagner selbst betonte, er habe aus seinen Fehlern gelernt. Gegen die Vorwürfe wehrt er sich: Etliche Geschehnisse seien falsch wiedergegeben worden, so Wagner. Die Art des Umgangs mit ihm sei befremdlich und teils menschenunwürdig.

