Stand: 10.06.2020 12:49 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Sylt wird Ziel von neuem Nachtzug aus Österreich

Abends in Westerland auf Sylt starten, einschlafen und am nächsten Tag in Österreich aufwachen - oder anders herum: Das ist ab Juli mit dem privaten Bahnkonzern RDC möglich. Das Unternehmen, das auch einen Autozug zwischen der Insel Sylt und dem Festland betreibt, will die Nachtzug-Verbindung zwischen Westerland und Salzburg am 4. Juli starten.

"Alpen-Sylt-Express" geht an den Start







Verbindung bis zum 7. September

Die Strecke wird bis zum 7. September je Richtung zwei Mal wöchentlich bedient. Abfahrtstage sind laut RDC auf Sylt donnerstags und sonnabends. Von Österreich nach Schleswig-Holstein soll es am Freitag und am Sonntag gehen. Der "Alpen-Sylt-Nachtexpress" soll Westerland um 19.55 Uhr verlassen. Nach insgesamt 15 Zwischenstops unter anderem in Niebüll, Husum, Hamburg, Frankfurt, Nürnberg und München soll die Bahn um 11.45 Uhr am nächsten Tag in Salzburg ankommen.

Das sind die Stopps des Nachtzugs:

Westerland (Sylt)

Niebüll

Husum

Hamburg-Altona

Hamburg Hbf

Frankfurt (Main) Süd

Aschaffenburg Hbf

Würzburg Hbf

Nürnberg Hbf

Donauwörth

Augsburg

München-Pasing

Rosenheim

Prien am Chiemsee

Traunstein

Freilassing

Salzburg

Autos nimmt der Nachtzug nicht mit

Nach Angaben des Unternehmens besteht der Zug aus zehn bis elf Waggons. Eine Automitnahme gibt es nicht. In den Liegewagen-Abteilen ist Platz für bis zu sechs Personen. Ein Wagen steht für Menschen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität zur Verfügung.

Reisende müssen komplettes Abteil buchen

Die Abteile müssen von Reisenden laut RDC grundsätzlich komplett für sich und bis zu fünf Mitreisende gebucht werden, zu einem Preis ab 399 Euro. Im Abteil dürfen Passagiere ihren Mundschutz abnehmen. Die Toiletten werden mit anderen Reisenden geteilt und regelmäßig desinfiziert. Bis zu 600 Personen fasst ein Zug.

