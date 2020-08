Stand: 18.08.2020 17:00 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Sylt: Schiff fährt nach Wassereinbruch an Strand

Um nicht zu sinken, musste ein Schiff am Nachmittag nach einem Wassereinbruch an einen Strand auf Sylt fahren. Nach Angaben der Leitstelle Nord hatte das Vermessungsschiff MS Oland zuvor direkt vor dem Westerländer Hauptstrand eine Buhne gestreift und war dabei leckgeschlagen. Daraufhin brach Wasser in das 23 Meter lange Schiff ein.

Besatzung unverletzt

Vier Besatzungsmitglieder waren an Bord. Sie sind laut Deutscher Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGZRS) unverletzt. Derzeit ist die Feuerwehr Westerland mit Pumpen im Einsatz, auch die Wasserwacht Sylt unterstützt die Bergung. Bei ablaufendem Wasser liegt das Schiff fest auf Grund. Eine Bergung sei im Moment nicht möglich, so die DGZRS.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 18.08.2020 | 18:00 Uhr