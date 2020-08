Stand: 19.08.2020 10:23 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Sylt: Leck des havarierten Vermessungsschiff abgedichtet

Das gestern vor Sylt havarierte Vermessungsschiff MS "Oland" soll heute geborgen werden. Bagger haben inzwischen einen Bereich unterhalb des Bugs des Schiffs ausgehoben, das am Brandenburger Strand bei Westerland liegt. So konnten am Vormittag Stahlbleche vor die Lecks geschweißt werden. "Es wird versucht, am frühen Nachmittag bei Hochwasser das Schiff wieder in See zu kriegen. Die Chancen sind ganz gut, weil das Hochwasser heute auch höher als normal auflaufen wird", erklärt Hendrik Brunckhorst, Sprecher des Landesbetriebs für Küstenschutz.

Das Schiff war gestern nach einem Wassereinbruch an den Strand auf Sylt gefahren, um nicht zu sinken. Es hatte zuvor direkt vor dem Westerländer Hauptstrand eine Buhne gestreift und war dabei leckgeschlagen. Daraufhin brach Wasser in das 23 Meter lange Schiff ein. Zwei je ein Meter lange Rissen entstanden im Vorschiff und im mittleren Bereich.

Die MS "Oland" ist vor Westerland gestrandet Schleswig-Holstein Magazin - 18.08.2020 19:30 Uhr Die MS "Oland" ist vor dem Brandenburger Strand auf Grund gelaufen. Verletzt wurde niemand, aber das Schiff hat einen Riss unterhalb der Wasserlinie und muss nun geborgen werden.







5 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Besatzung unverletzt

Vier Besatzungsmitglieder waren an Bord. Sie sind laut Deutscher Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) unverletzt. Die Feuerwehr Westerland war mit Pumpen im Einsatz, auch die Wasserwacht Sylt unterstützte. Eine Bergung war gestern Abend nicht möglich, so die DGzRS. Der Landesbetrieb für Küstenschutz geht davon aus, dass kein Treibstoff ausläuft und es zu keinen weiteren Verunreinigungen kommt. Dennoch wurden zur Sicherheit Ölsperren angebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.08.2020 | 10:30 Uhr