Sturm in SH: Rettungseinsätze in der Nordsee Stand: 22.10.2021 11:10 Uhr An der Küste kann es auch heute noch schwere Sturmböen geben. Schon gestern hat Sturmtief "Ignatz" Schäden in Schleswig-Holstein hinterlassen und zum Teil dramatische Rettungseinsätze ausgelöst.

Bei Sturmflut war in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) die Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Einsatz. Sie musste eine Familie in Sicherheit bringen, die am Strand von der Flut überrascht worden und auf einer vorgelagerten Sandbank im Süden vom steigenden Wasser eingeschlossen war. Mit einem Luftkissenboot wurden die Eltern, zwei Kinder und ein Hund zurück an Land gebracht.

Außerdem wurden zwei Personen im Deichvorland von Westerhever vom Wasser eingeschlossen. Sie wateten von einer Brücke zurück zum Leuchtturm. Dort wurden sie mit einem Hubschrauber gerettet. Vor Amrum musste laut Rettungsleitstelle am Donnerstagnachmittag ein Mensch aus dem Watt gerettet werden.

Produktionshalle in Ahrensburg: Einsturzgefahr

In Ahrensburg im Kreis Stormarn ist eine Produktionshalle nach dem Unwetter einsturzgefährdet. Laut Rettungsleitstelle hat sich so viel Wasser auf dem beschädigten Dach gesammelt, dass sich Stahlträger verbogen und ein Statiker das Gebäude als einsturzgefährdet beurteilte. Menschen dürfen die Halle derzeit nicht betreten.

Schiffshavarie auf der Elbe bei Brunsbüttel

Auf der Elbe bei Brunsbüttel sind im Sturm am Donnerstag zwei Schiffe kollidiert. Laut Havariekommando lagen beide auf Reede, als der Holzfrachter Konstantin den Anker lichtete. Der starke Wind und das auflaufende Wasser drückten ihn in einem so ungünstigen Winkel gegen den Tanker Smeralda, dass der Frachter Leck schlug und Wasser in den Maschinenraum eindrang. Schlepper brachten die Konstantin in den Hafen von Brunsbüttel.

Ein Sprecher des Havariekommandos sagte NDR Schleswig-Holstein, die Einsatzkräfte hätten in der Nacht bereits große Mengen eines Gemischs aus Öl und Wasser abgepumpt. Die Flüssigkeiten werden in ein bereits eingetroffenes Tankschiff umgepumpt. In Absprache mit der Reederei soll eine Tauchfirma das Leck dann von der Wasserseite abdichten.

Fährverbindungen fallen aus

Auch am Freitag soll es vor allem an der Küste noch stürmisch bleiben. Deshalb verschieben sich auch heute die Abfahrten der Wyker Dampfschiffsreederei - und es fallen alle Fährverbindungen zwischen Schlüttsiel und den Halligen aus. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) erwartet an der Nordseeküste 1 bis 1,50 Meter über dem mittleren Hochwasser. Im Rest des Landes hat sich die Lage über Nacht weitgehend beruhigt.

Schwentinental: Häuser beschädigt

In Neumünster und im Schwentinentaler Ortsteil Klausdorf (Kreis Plön) hatte der Sturm gestern Morgen besonders große Schäden hinterlassen. In Schwentinental wurden unter anderem mehrere Häuser beschädigt. Bäume stürzten um und fielen auf Autos. Zwischen den Stationen Neumünster und Neumünster-Süd fuhr ein Zug der AKN in Blechteile, die von einem Dach abgerissen und auf die Gleise geweht worden waren. Rund 120 Fahrgäste mussten den Zug nach Angaben einer Unternehmenssprecherin auf freier Strecke verlassen. Verletzt wurde niemand.

