Stand: 10.01.2019 15:05 Uhr

Stromausfall: Fehlersuche vor allem in Flensburg

Nach dem Stromausfall in Flensburg suchen die Verantwortlichen nun nach dem Grund dafür. Etwa 62.000 Haushalte hatten am Mittwochmorgen für etwa drei Stunden keinen Strom, nachdem eine Höchstspannungsleitung nach Dänemark ausgefallen war. Mitarbeiter des dänischen Stromnetzbetreibers Energienet suchten die Überlandleitung auf dänischer Seite ab - ohne Schäden zu finden. Jetzt sollen auch die Leitungsverläufe und Umspannwerke der Stadtwerke Flensburg auf Schäden und Fehler überprüft werden. Bis der Fehler gefunden ist, wird diese 150.000-Volt-Leitung nicht wieder in Betrieb genommen.

Stadtwerke fahren Gasturbinenkraftwerk hoch

Die Stadtwerke in Flensburg mussten sich nach dem Stromausfall selbst mit Strom versorgen. Dazu wurde das Gasturbinenkraftwerk hochgefahren. Später schalteten sie noch eine Höchstspannungsleitung mit 60.000 Volt aus Dänemark hinzu. Neben Flensburg waren von dem Stromausfall auch Glücksburg, Harrislee, Husby, Langballig, Munkbrarup, Ringsberg und Wees (alle Kreis Schleswig-Flensburg) betroffen. Nach etwa drei Stunden stand das Netz in den ersten Stadtteilen wieder, wenig später im gesamten Versorgungsgebiet.

Notstromaggregate springen an

Infolge des Stromausfalls war ein Fußgänger im Dunkeln von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. In den Flensburger Krankenhäusern sprangen die Notstromaggregate an. Auf den Straßen kam es zu langen Staus. Telefon- und Mobilfunknetze funktionierten teilweise nicht.

