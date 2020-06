Stand: 04.06.2020 06:31 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Stellwerkausfall in Elmshorn: Züge fahren wieder

Nach einem Stellwerksausfall in Elmshorn (Kreis Pinneberg) fahren die Züge nun wieder. Etwa seit 22 Uhr, Mittwochabend, läuft nach Informationen der Bahn wieder alles nach Plan.

Regionalverkehr war eingestellt

Experten beheben Stellwerksstörung NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 04.06.2020 06:00 Uhr Autor/in: Peter Stahl Nach Angaben eines Bahnsprechers ist der Zugverkehr am Mittwochabend um kurz vor 22 Uhr wieder angelaufen und läuft inzwischen nach Fahrplan.







5 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weil der Blitz in das Stellwerk eingeschlagen hatte, hatte die Deutsche Bahn am Mittwochabend ihren Regionalverkehr auf den Strecken zwischen Neumünster und Hamburg Hauptbahnhof (RE 7, RE 70) sowie Itzehoe und Hamburg-Altona (RE 6) vorübergehend eingestellt. Die Züge des RE 7 und RE 70 endeten und begannen in Neumünster. Die Züge des RE 6 endeten und begannen in Itzehoe. Fahrgäste auf den Bahnstrecken zwischen Hamburg und Kiel sowie Richtung Sylt mussten auf Busse und andere Züge umsteigen.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.06.2020 | 06:00 Uhr