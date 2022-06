Stau in Nordsee: Containerschiffe warten tagelang auf Einfahrt Stand: 10.06.2022 14:59 Uhr Jede Menge Containerschiffe liegen seit Tagen oder Wochen in der Nordsee vor Helgoland auf Reede. Sie warten auf die Einfahrt in die Elbe, um abgefertigt zu werden. Aber sie kommen nicht in die Häfen.

Kleidung, Technik, Autos, Lebensmittel oder Schüttgut: All das kommt derzeit oftmals nicht oder nur verspätet in den Handel. Etwa 100 Containerschiffe stauen sich laut dem Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) derzeit auf der Nordsee. Allein in der Deutschen Bucht liegen laut dem Verband der deutschen Reeder etwa zwölf Schiffe - mit 150.000 Containern. Jeder Container hat nach NDR Informationen im Schnitt Waren von durchschnittlich 40.000 Euro geladen. Sie müssen derzeit Tage, manchmal Wochen darauf warten, ent- oder beladen zu werden.

Container-Stellplätze sind voll

Die Häfen können Waren kaum noch umschlagen. Ein Grund: Viele Container werden nach von den Importeuren wochenlang nicht abgeholt - und blockieren Plätze im Hafen. Gründe dafür könnten sein, dass auch die Importeure durch die durcheinandergeratenen Lieferketten mit der Produktion in Verzug kommen, auf bestimmte Bauteile warten und keine Stellfläche mehr haben. Hinzu kommt der Warnstreik der Mitarbeiter in den großen norddeutschen Häfen.

Auf dem Nord-Ostsee-Kanal (NOK) gibt es nach Angaben eines Sprechers keine Probleme.

Lieferketten unterbrochen

Wie sehr die Lieferketten auf der ganzen Welt zusammenhängen - und nun durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine aus dem Tritt gekommen sind, hat sich das Handelsblatt am Beispiel des Produkts Fischstäbchen angeguckt. Die Fanggründe liegen demnach in Russland, wegen des Angriffskriegs des Landes auf die Ukraine gibt es derzeit aber quasi keinen Fisch mehr aus Russland. Normalerweise wurden gefrorene Filets nach Korea gebracht, in Korea fehlen derzeit aber Container. In China, wo der Zunschnitt für viele Fischstäbchen erfolgte, geht vieles nicht mehr, weil die Häfen wegen Corona lange dicht waren. Und die Panade, die oft aus Getreide der Ukraine hergestellt wird, fällt wegen des Kriegs auch flach.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 09.06.2022 | 07:40 Uhr