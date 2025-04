Stand: 28.04.2025 06:44 Uhr Husum: Neues ZOB-Gebäude fertiggestellt

In Husum (Kreis Nordfriesland) wird am Montagvormittag (28.4.) das neue ZOB-Gebäude eröffnet. Es bietet nun moderne, barrierefreie Räume für Fahrgäste und Buspersonal. Die Stadt investierte rund 1,4 Millionen Euro. Das Land übernahm die Hälfte der Kosten. Seit 1979 diente das Gebäude unter anderem den Fahrgästen als Wartehalle mit öffentlichen Toiletten und einem Kiosk. Mit dem Abriss des alten ZOB-Gebäudes im April 2024 endete eine mehr als 40-jährige Geschichte am Zentralen Omnibus-Bahnhof. Da es nicht mehr den zeitlichen Anforderungen entsprach, war eine Sanierung des Gebäudes und der Anlagen aus wirtschaftlicher Sicht nicht umsetzbar.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland