Stand: 28.04.2025 16:54 Uhr Eutiner Festspiele 2025: 30.000 Tickets bereits verkauft

In Eutin (Kreis Ostholstein) laufen die Vorbereitungen für den Start der Eutiner Festspiele am 4. Juli. Dieses Jahr stehen unter anderem das Musical "Westside Story" und Mozarts "Die Zauberflöte" auf dem Programm. Am Montag haben die Verantwortlichen über den aktuellen Stand informiert. Technische und bauliche Mängel an der neuen Tribüne seien behoben oder werden nach und nach abgestellt, sagte Festspiel-Geschäftsführer Falk Herzog. Bezüglich des Vorverkaufs stehen die Eutiner Festspiele laut Herzog gut da. Inzwischen seien 30.000 Karten verkauft worden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein