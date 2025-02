Neuer Bundestag: Johann Wadephul (CDU) aus Molfsee ist gewählt Stand: 24.02.2025 21:06 Uhr Johann Wadephul hat sich im Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde durchsetzen können: Er zieht für die CDU in den Bundestag ein. Es ist für den 62-Jährigen die fünfte Legislaturperiode.

Der Verteidigungsexperte Johann Wadephul (CDU) holte im Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde 32,8 Prozent der Stimmen. Damit sitzt der 62-Jährige erneut im Bundestag. Dort möchte er unter anderem Verkehrsthemen einbringen. Wadephul sagte, dass der Ausbau von Straße und Schiene besser werden müsse. Außerdem will Wadephul nach eigenen Angaben mit höheren Rüstungsausgaben die Bundeswehr stärken. Der Politiker wurde vor der Wahl auch als möglicher Verteidigungsminister gehandelt. Dazu wollte er sich bislang noch nicht konkret äußern.

Bundeswehr-Zeit prägt Wadephul bis heute

Seit 1992 hat er verschiedene politische Ämter inne, seit 2009 sitzt er im Bundestag. Seine politischen Anfänge sind in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zu finden: Nach seinem Abitur war Wadephul von 1982 bis 1986 Zeitsoldat in der Stadt. Die Bundeswehr prägt ihn bis heute, sagt Wadephul. Mittlerweile lebt er in Molfsee bei Kiel.

