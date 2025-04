Padel in SH: Der Sport boomt - neue Anlagen in Planung Stand: 27.04.2025 06:00 Uhr Die Zahl der Padel-Spielenden ist laut Verband in Schleswig-Holstein in fünf Jahren auf 2.500 gestiegen. Zehn Anlagen gibt es inzwischen im Land - drei weitere sind in Planung.

von Jonas Salto

Vor etwa fünf Jahren haben die ersten Menschen in Schleswig-Holstein angefangen, Padel zu spielen. Der Tennisverein Fortuna Glückstadt (Kreis Steinburg) war einer der ersten im Land, der Padel-Plätze aufgebaut hat. Der Anlass war damals laut Vorstand, dass sie den Verein für die Mitglieder noch attraktiver machen wollten. Und die Hälfte aller Tennisspielerinnen und -spieler spielt dort inzwischen auch Padel.

Was ist Padel? Welche Regeln gelten?

Der Sport ist im Prinzip ein Mix aus Squash und Tennis. In der Regel spielen zwei gegen zwei. Die Spielerinnen und Spieler stehen in einem Käfig aus Glaswänden und Zäunen. In der Mitte des Platzes ist ein Netz, das 88 Zentimeter hoch ist. Der Ball darf einmal den Boden und einmal die Wand berühren, bevor er zurückgespielt werden muss. Gezählt wird wie im Tennis.

Padel in Schleswig-Holstein: Mehr als 2.500 aktive Spieler

Der Deutsche Padel Verband (DPV) hat seinen Sitz in Hamburg. In Schleswig-Holstein sei ein Landesverband derzeit im Aufbau, sagt Steffi Steible vom DPV. Der Sport treffe den aktuellen Zeitgeist, meint sie: "Der ist leicht zu erlernen. Man hat schnell Erfolgserlebnisse und schöne Ballwechsel."

In Schleswig-Holstein gibt es laut Verband zurzeit 400 aktive Turnierspielende und schätzungsweise 2.500 Spielerinnen und Spieler, die den Sport regelmäßig betreiben. "Wir gehen davon aus, dass in drei Jahren mindestens 10.000 Menschen in Schleswig-Holstein Padel spielen werden", sagt Steffi Steible.

In Glückstadt gibt es sogar eine Herren-Bundesliga-Mannschaft. Das Team ist sich einig: "Für uns ist die Community ein entscheidender Punkt, warum der Sport so viel Spaß macht", sagen sie. Die ursprünglichen Tennisspieler hören während des Trainings gerne auch mal laut Musik und haben das Padel-Spiel schnell erlernen können.

Das sind die Padel-Clubs in Schleswig-Holstein

Zehn Padel-Anlagen stehen bereits im Land. Drei weitere sind nach Angaben des Verbandes zurzeit in Planung - und zwar in Flensburg, Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Büsum (Kreis Dithmarschen). In der Landeshauptstadt Kiel gibt es offenbar kein Angebot. Und hier sind die bestehenden Padel-Clubs:

GreenTEC Campus GmbH , Lecker Straße 7, 25917 Enge-Sande (Kreis Nordfriesland)

, Lecker Straße 7, 25917 Enge-Sande (Kreis Nordfriesland) HYPE Padel Club , Harnishof 4, 24937 Flensburg

, Harnishof 4, 24937 Flensburg TV Fortuna Glückstadt , Nordmarktstraße 26, 25348 Glückstadt

, Nordmarktstraße 26, 25348 Glückstadt Padel amigos Halstenbek , Am Bahndamm 88, 25469 Halstenbek (Kreis Pinneberg)

, Am Bahndamm 88, 25469 Halstenbek (Kreis Pinneberg) Padel Passion Kaltenkirchen , Leibnizstraße 9a, 24568 Kaltenkirchen (Kreis Segeberg)

, Leibnizstraße 9a, 24568 Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) GreenPadel Halle , Flensburger Straße 51, 25917 Leck (Kreis Nordfriesland)

, Flensburger Straße 51, 25917 Leck (Kreis Nordfriesland) MTV Leck , Flensburger Straße 22, 25917 Leck

, Flensburger Straße 22, 25917 Leck Lübecker Racket Club , Possehlstraße 5, 23560 Lübeck

, Possehlstraße 5, 23560 Lübeck Tennisclub Siek e.V. , Hansdorfer Weg 28, 22962 Siek (Kreis Stormarn)

, Hansdorfer Weg 28, 22962 Siek (Kreis Stormarn) Padel Sylt, Wenningstedt-Braderup, Nordweg 4, 25996 Wenningstedt-Braderup (Kreis Nordfriesland)

Tennis- und Padelverband sind keine Freunde

Auch wenn Tennisclubs wie der in Glückstadt auf ihrer Anlage Padel-Plätze errichtet haben, möchte der deutsche Padel Verband nicht, dass ihr Sport als eine Art von Tennis bezeichnet wird.

"Wir als Verband sind sehr daran interessiert, Padel wirklich als eigenständigen Sport zu etablieren. So wird er inzwischen weltweit auch wahrgenommen und inzwischen auch auf sechs Kontinenten aktiv betrieben", erklärt Steffi Steible. Gleichzeitig räumt sie aber auch ein, dass einige Padel-Spieler vom Tennis kommen und so auf den Sport aufmerksam geworden sind.

Der Tennisverband in Schleswig-Holstein hat nach Angaben von Sprecher Dennis Plambeck seit Corona einen starken Zuwachs an Mitgliedern. Die Zahl sei von 41.000 zu Coronazeiten auf inzwischen mehr als 44.500 gestiegen, unabhängig von Padel, sagt Plambeck.

Im Tennisclub Fortuna Glückstadt hat die Padel-Anlage laut Vorstand dazu geführt, dass der Verein attraktiver geworden ist. Es gibt Mitglieder, die immer im Wechsel heute Tennis spielen und morgen Padel.

