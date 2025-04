Stand: 28.04.2025 13:01 Uhr Wohnhaus in Pahlkrug ausgebrannt

In der Nacht zu Sonnabend hat es in Pahlkrug bei Linden (Kreis Dithmarschen) gebrannt. Nachbarn riefen die Feuerwehr, weil sie durch das laute Knacken des Feuers wach wurden: Ein Stall stand in Flammen. Daneben befand sich das Wohnhaus, das nach Angaben der Feuerwehr durch eine Brandschutzmauer vom Stall getrennt war. Laut Wehrführer Ingo Köster stand auf dem Gelände jedoch zudem ein Carport, über das die Flammen seitlich ins Haus übergriffen. In der Zwischendecke des Gebäudes befanden sich Glutnester, an die die Feuerwehr trotz intensiver Löscharbeiten nicht herankam.

Die Feuerwehr entschied daher am frühen Sonnabendmorgen, das Haus kontrolliert abbrennen zu lassen, wie der Wehrführer sagt. Der Eigentümer des Hauses konnte noch einige wichtige Sachen aus dem Haus retten. Daraufhin hatten Bagger eine Stallwand eingerissen und die Flammen schlugen auf das Haus über. Die Landstraße L172 war wegen des Feuers bis 13 Uhr am Sonnabend gesperrt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die Brandursache.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen