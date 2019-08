Stand: 19.08.2019 10:50 Uhr

Stau: A7 bei Rendsburg nach Unfall gesperrt

Autofahrer auf der A7 bei Rendsburg brauchen aktuell viel Geduld. Nach einem Unfall ist die Fahrbahn zwischen Büdelsdorf und Owschlag in Richtung Flensburg gesperrt. Ein 40-Tonner war am Morgen in Höhe Büdelsdorf verunglückt. Nach Angaben der Polizei platzte bei dem Lkw ein Reifen, als er in Richtung Hamburg unterwegs war. Der Laster kippte um. Die Ladung, etwa 22 Tonnen abgefräster Asphalt, verteilte sich über die komplette Fahrbahn. Für die Bergungsarbeiten wurde die Autobahn Richtung Flensburg gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt

In Richtung Hamburg wird der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. In beide Richtungen staut sich der Verkehr auf mehreren Kilometern. Bis wann die Sperrung dauert, ist noch nicht klar. Verletzt wurde bei dem Unfall laut Polizei niemand. Rettungskräfte brachten den Lkw-Fahrer aber vorsorglich in ein Krankenhaus.

