Sprengstoffverdacht: LKA durchsucht Haus in Wangels Stand: 30.12.2020 17:53 Uhr In Wangels (Kreis Ostholstein) musste am Mittwoch der Kampfmittelräumdienst ausrücken und mehrere Chemikalien eines jungen Mannes gezielt sprengen. Anwohner im Umkreis von 200 Metern mussten ihre Häuser und Wohnungen für eine Stunde verlassen.

Das Landeskriminalamt (LKA) hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft Lübeck das Haus eines Mannes durchsucht. Laut LKA ging es um Hinweise auf explosive Grundstoffe. Diese fanden die Ermittler. Weil einige Chemikalien bereits vermischt waren, musste der Kampfmittelräumdienst anrücken und die Substanzen noch an Ort und Stelle sprengen. Ob der Mann mit den Chemikalien Böller bauen wollte, sei noch nicht klar, so das LKA.

Mann nach Böllerbau schwer verletzt

Bereits am Dienstag hatte sich ein 19-Jähriger in Eckernförde beim Bau von Böllern im Wintergarten seiner Eltern lebensbedrohliche Verbrennungen zugezogen. Der Wintergarten wurde bei der Explosion komplett zerstört. Der junge Mann wird nun in einer Spezialklinik behandelt. Er konnte bisher noch nicht vernommen werden.

