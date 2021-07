Späte Ernte der Frühkartoffeln Stand: 07.07.2021 10:05 Uhr Jetzt kommen sie wieder in die Supermärkte und Hofläden: Die Frühkartoffeln. Auch wegen ihrer leicht zu entfernenden Schale sind sie bei den Schleswig-Holsteinern sehr beliebt.

Landwirt Jan Matzat aus Tensbüttel-Röst (​Kreis Dithmarschen) erntet seine Frühkartoffeln auf Bestellung. Seine Kunden rufen ihn am Vormittag an. Erst dann fährt er mit seinem Erntetraktor aufs Feld. An diesem Tag muss er 700 Kilo aus der Erde holen. Und er ist zufrieden mit der Ernte und der Größe seiner Kartoffeln.

Vlies beschleunigt Wachstum

Damit die schneller wachsen, deckte der Landwirt die Kartoffeln mit einem Vlies ab. "Die Frühkartoffeln kommen früh raus. Manchmal kommt dann noch Frost. Unter dem Vlies gibt es eine Art Treibhauseffekt", erklärt Matzat. Doch trotz Vlies war es den Pflanzen zu kalt. Die Monate April und Mai waren vergleichsweise kühl. Die Kartoffeln wuchsen langsamer als sonst, Matzat konnte mit der Ernte erst zwei Wochen später als geplant loslegen, statt Mitte Juni erst Ende Juni.

Kartoffel bekannt für lose Schale

Jetzt läuft die Ernte. Und Matzat will einer der ersten am Markt sein. Dann kann er die besten Preise erzielen, sagt der Landwirt. Denn die Frühkartoffel ist bei den Kunden sehr beliebt. Die Schale kann einfach entfernt werden. Sie sitzt sehr lose. Schon beim Ernten wird ein Teil abgerieben.

Schonende Ernte

Jan Matzat muss sie deshalb mit großer Sorgfalt aus der Erde holen. "Wir holen sie mit möglichst viel Erde bis hoch zur Maschine. Erst am Ende wird die Erde komplett abgesiebt", erklärt er. Denn jede freie Stelle ist anfällig für Befall. Bevor sie in die Tüte kommen, sortiert Jan Matzat ein zweites Mal schadhafte Kartoffeln aus. Dann geht diese Fuhre an seinen Kunden raus. Und die nächste Bestellung kommt bestimmt.

