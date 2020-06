Stand: 05.06.2020 13:10 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Sonntag: Bombenentschärfung am Kieler Holsteinstadion

Wieder ein Bombenfund in Kiel: Am Sonntag (7.6.) wird nach Angaben der Polizei eine amerikanische Fliegerbombe am Holsteinstadion entschärft. Der Blindgänger mit Kopf- und Heckzünder wurde bei Sondierungsarbeiten entdeckt. 2.600 Anwohner müssen Häuser, Wohnungen und Büros verlassen. Auch die Bundesstraßen 76 und 503 müssen gesperrt werden. Erst im Februar war am gleichen Standort eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Im Mai gab es jeweils eine Entschärfung im Stadtteil Elmschenhagen und im Stadtteil Wellingdorf.

Straßensperren wahrscheinlich ab 11 Uhr

Die Polizei richtet am Sonntag ab 11 Uhr Straßensperren ein. Bis 12 Uhr müssen alle betroffenen Anwohner ihre Häuser und Wohnungen verlassen haben. Die Sperrungen der beiden Bundesstraßen sollen nach Angaben der Polizei so spät wie möglich erfolgen. Grundsätzlich muss jedoch auch hier mit einer Sperrung ab 11 Uhr gerechnet werden.

Karte: Erneute Entschärfung einer Fliegerbombe am Holsteinstadion

Die Entschärfung beginnt, sobald sichergestellt ist, dass sich niemand mehr im Sperrbereich aufhält. Aufgrund des Zustandes der Bombe beziehungsweise einem der Zünder rechnet die Polizei mit einer längeren Dauer der Arbeiten.

Notunterkunft in der Tallinhalle

Anwohner müssen also damit rechnen, mehrere Stunden von ihrem Wohnort entfernt zu sein. Wer keine Möglichkeit hat, irgendwo unterzukommen, kann die Notunterkunft nutzen: Die Tallinnhalle bei der Friedrich-Junge-Schule im Elendsredder 26 ist ab 11 Uhr geöffnet. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist dort Pflicht.

Bürgertelefon freigeschaltet

Die Berufsfeuerwehr Kiel schaltet am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr sowie Sonntag ab 7 Uhr bis zum Entschärfungsende die Leitungen des Bürgertelefons frei. Die Rufnummer lautet (0431) 590 55 55. Hier sollten sich insbesondere Bürger melden, die nicht in der Lage sind, ihre Wohnungen eigenständig zu verlassen oder die sich Corona-bedingt in Quarantäne befinden. Die Kieler Verkehrsgesellschaft informiert auf ihrer Internetseite über Fahrplanänderungen.

