Stand: 28.10.2024 10:15 Uhr Sonderpreis für Söruper Bahnhof: Vorbildliche Gestaltung

Der Sonderpreis der Allianz pro Schiene für den "Bahnhof des Jahres" geht 2023 an den Bahnhof Sörup (Kreis Schleswig-Flensburg). Die Jury lobte die Gestaltung des kleinen Bahnhofs, der zu einem wichtigen Teil des Ortskerns wurde und Aufenthaltsqualität bietet. Das Bahnhofsgebäude gehört seit acht Jahren der Gemeinde, die es unter anderem mit einem Eiscafé, einer Wartehalle mit Toilette und WLAN sowie einem Parkplatz mit Lademöglichkeit ausgestattet hat. Täglich nutzen etwa 500 Fahrgäste den Bahnhof, an dem rund 40 Züge halten, so die Allianz pro Schiene.

