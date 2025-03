Frühling und Ostern 2025: Ausflugsziele für Schleswig-Holstein Stand: 21.03.2025 15:00 Uhr Ob Drachenfliegen am Strand, ein Wildparkbesuch mit der Familie oder Kunsthandwerk auf den vielen Ostermärkten entdecken: Eine Auswahl an Ausflugstipps zwischen Nord- und Ostsee für den Frühling.

Am 11. April beginnen in Schleswig-Holstein die Osterferien und auch das Frühlingswetter bietet mehr Möglichkeiten für Ausflüge im Norden. Über das Osterwochenende rund um Ostersonntag, den 20. April, gibt es für Klein und Groß überall im Land etwas zu erleben. Eine Auswahl von frühlingshaften Ausflugstipps.

Oster- und Frühlingsmärkte erkunden

Von Sylt bis Heiligenhafen und Brunstorf laden überall im Land Ostermärkte und Frühlingsmärkte zum Verweilen ein. Viele von ihnen öffnen von Anfang April bis Ostern. Egal ob Accessoires für Gartenliebhaber, Spiele für Kinder oder Livemusik: Die Märkte in Schleswig-Holstein bieten ein buntes Programm für alle Altersgruppen.

Ostereiersuchen, Spielstationen für Kinder und ein familienfreundliches Programm gibt es zusätzlich zu einem Ostermarkt auf den Pellwormer Ostertagen (Kreis Nordfriesland) vom 14. bis zum 27. April. Auf den Büsumer Drachenflugtagen (Kreis Dithmarschen) können Besucherinnen und Besucher am 19. und 20. April bunte Drachen quer über den Strand bestaunen.

Auch in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) an der Ostsee wird am 19. und 20. April ein großes Osterfest geboten - mitsamt Livemusik, Ostereiersuche und Osterfeuer. Am Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) geht am Ostersonntag ab 11.30 Uhr das Osterbuddeln los, bei dem Kinder direkt am Strand nach Ostereiern suchen können.

Einen Ostermarkt zum Stöbern und Entdecken gibt es zum Beispiel in Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein). Auf dem Neustädter Marktplatz können Besucherinnen und Besucher am 19. April unter anderem Ostereier und Kunsthandwerk begutachten. An der Trittauer Wassermühle (Kreis Stormarn) wiederum finden Interessierte am 5. und 6. April Glasblasekunst, Schmiedearbeiten und Osterkränze. Wer für die Ostermesse nach etwas Besonderem sucht, den könnte es am Ostersonntag auch zum Motorradgottesdienst nach Husum (Kreis Nordfriesland) ziehen.

Am Osterfeuer wärmen

Wer sich gerne an ein wärmendes Osterfeuer setzen und dazu Bratwurst, Crêpe oder Glühwein genießen möchte, hat auch in diesem Jahr wieder einige Möglichkeiten. An der Hafenspitze in Flensburg gibt es am 19. April neben dem großen Feuer verschiedene Essensstände und Livemusik. Im Olympiazentrum in Kiel-Schilksee brennt das Osterfeuer bereits am Gründonnerstag, den 17. April. Auf dem Gelände der Dorfjugend in Thienbüttel in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) werden zum Feuer am Ostersonntag Bratwurst, Burger und Crêpes geboten. Und auch in Büsum, Pinneberg oder Preetz (Kreis Plön) brennen in diesem Jahr die Osterfeuer wieder lichterloh.

Einen Tag den Wildpark erkunden

Mit dem Frühlingswetter lohnt sich auch ein Tagesauflug in einen Wildpark oder Tierpark. Mit Kinderspielplätzen, dutzenden unterschiedlichen Tierarten, Cafés und Restaurants auf einem großen Gelände ist bei diesen Ausflugszielen für Klein und Groß etwas dabei - egal ob bei einer Osterrallye, der Suche nach den Tieren oder einem ausgiebigen Frühlingsspaziergang.

Westküstenpark St. Peter-Ording Im Westküstenpark in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) gibt es am Ostersonntag, den 20. April, von 11 bis 17 Uhr ein Osterfest. Zum Programm gehört eine Osterrallye, Bastelangebote und Kindertheater. Wildpark Eekholt Der Wildpark Eekholt (Kreis Segeberg) hat ganzjährig geöffnet, Einlass ist auch an Feiertagen von 9 bis 18 Uhr. Bei gutem Wetter gibt es außerdem tägliche Flugvorführungen vom Falkner und öffentliche Fütterungen von Ottern oder Wölfen. Am Ostersonntag bietet der Wildpark außerdem eine Umweltrallye mit Preisen für die teilnehmenden Kinder an. Arche Warder Auch die Arche Warder (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bietet vom 18. bis zum 21. April ein Osterprogramm an. Der Tierpark öffnet an allen Feiertagen. Es werden Schweine-Fütterungen, eine Küken-Schau und ein Steinzeitprogramm geboten. Und auch nach Ostern gibt es im Tierpark Klettermöglichkeiten, eine Aussichtsplattform und außergewöhnliche Tiere wie Poitou-Esel und Girgentana-Ziegen zu sehen. Wildpark Schwentinental Im Wildpark Schwentinental (Kreis Plön) können Besucherinnen und Besucher etwa 50 Tierarten beobachten und füttern. Dazu gehören Heidschnucken, Lamas, Hochlandrinder und Esel. Außerdem gibt es einen Streichelzoo und Vogelvolieren. Ab Mai öffnet zusätzlich die Minigolfanlage auf dem Gelände des Wildparks. Tierpark Gettorf Der Tierpark Gettorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist ein beliebtes Ausflugsziel für Schleswig-Holsteiner und eignet sich gut für ausgiebige Spaziergänge an Ostern und im Frühling. 150 verschiedene Tierarten beherbergt der Tierpark laut eigenen Angaben: Von Alpakas über Flamingos und Kängurus bis hin zu Schildkröten und Schimpansen. Es gibt eine Tropenhalle sowie ein Affenhaus. An Ostern wird außerdem Programm geboten: Vom 11. bis zum 27. April gibt es passend zu den Osterferien eine Osterrallye für Kinder, am Ostersonntag und Ostermontag übernimmt zudem der Osterhase die öffentlichen Fütterungen der Tiere und verteilt auch Ostergeschenke an Kinder. Wildpark Mölln Damhirsche, Uhus und Barsche gehören zu den etwa 30 heimischen Tierarten, die es es im Wildpark Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) zu sehen gibt. Auf dem 22 Hektar großen Gelände können sich Klein und Groß auf einem Frühlingsspaziergang auf die Suche nach den Tieren machen - egal ob an einem Moorsee, in den Gehegen oder an den Aquarien.

Frühlingsausflug ins Freilichtmuseum

Wer den Frühlings- oder Osterausflug mit ein wenig Kultur verbinden möchte, wird in den vielen Museen in Schleswig-Holstein fündig.

(Oster-)Fahrten mit der Museumsbahn

Museum über Ostern mal anders und mit etwas Fahrtwind erleben: Das können Besucherinnen und Besucher von den vielen Museumsbahnen in Schleswig-Holstein. Die Angelner Museumsbahn (Kreis Schleswig-Flensburg) bietet am Ostersonntag und Ostermontag wieder Osterfahrten an. Kinder können auf dem Weg selbst Ostereier suchen. Die etwa 1,5-stündigen Fahrten starten jeweils in Kappeln.

Auch die Museumsbahnen Schönberger Strand (Kreis Plön) bieten am Osterwochenende Sonderfahrten mit ihren Museumszügen an. Vom Bahnhof Schönberger Strand geht es am Ostersonntag und Ostermontag in die Probstei. Für Kinder bis 14 Jahre gibt es außerdem eine Ostereiersuche auf dem Weg.

Eine historische Zugfahrt können Interessierte auch mit der Geesthachter Eisenbahn (Kreis Herzogtum Lauenburg) erleben, beispielsweise um Ostern am 18. und 19. April. Von Bergedorf Süd geht es über Escheburg nach Geesthacht und Krümmel. Auf den Fahrten kommt häufig auch eine Dampflokomotive zum Einsatz.

Auf einem Grüffelo-Pfad wandern

Am Gründonnerstag öffnet ein Grüffelo-Pfad im Wrixumer Forst auf Föhr (Kreis Nordfriesland), welcher sich ganz dem fabelhaften Tier aus dem Kinderbuch widmen soll. Zur Eröffnung am 17. April soll es auch ein Programm für Kinder geben: Das Kinderbuch "Der Grüffelo" wird auf Deutsch und Friesisch vorgelesen, es gibt unterschiedliche Spiele, eine Kinderdisco und eine Führung durch den Pfad von einem Förster. Der Grüffelo-Pfad hat eine Länge von ungefähr einem Kilometer.

Inspiration für die Gartensaison sammeln

Der anbrechende Frühling ist für viele ein Grund, den eigenen Garten schick zu machen und einige anfallende Arbeiten zu erledigen. Wer für den Garten oder Balkon noch auf der Suche nach frischen Ideen ist, könnte auf der Gartenromantik in Mölln am 26. und 27. April fündig werden. Hier gibt es bei vielen Ausstellern Bepflanzungsideen und künstlerische Gartendeko zu erkunden. Daneben werden von belgischen Pommes über Bratwurst hin zu französischen Crêpes auch verschiedene Leckereien geboten. Ein Ausflug bietet sich also auch an, wenn man nur ein wenig Inspiration und Sonne tanken möchte.

Auch auf dem Landgeflüster auf Gut Emkendorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) werden Gartenliebhaber auf der Suche nach Gestaltungsideen und neuer Gartendeko vermutlich fündig. Vom 11. bis zum 13. April präsentieren hier mehr als 150 Aussteller zahlreiche Gartentrends. Daneben gibt es Kaffee und Kuchen, Feuerlachs, Spanferkel und Flammkuchen.

Wandern mit Ausblick an Nord- und Ostsee

Wer nicht so gerne über Märkte flaniert, sondern lieber durch die Natur wandern möchte, für den hält Schleswig-Holstein einige lohnenswerte Ausflugsziele bereit. Von Niendorf bis nach Travemünde gibt es am Brodtener Steilufer neben einem Wanderweg eine schöne Aussicht auf die Lübecker Bucht. Ein Spaziergang, der sich besonders bei schönem Frühlingswetter anbietet.

Das Naturschutzgebiet Dummersdorfer Ufer zwischen Lübeck und Travemünde ist neben Steilhängen und Strand auch von Feuchtwiesen und vielfältiger Flora und Fauna geprägt. Neben den verschiedenen Wegen durch die Landschaft laden Plätze wie die kleine Halbinsel Stülper Huk an der Trave zum Durchatmen ein.

Mehr als 100 Jahre alt, 40 Meter hoch und ein Ausblick über Eiderstedt und das Wattenmeer: Das bietet der Leuchtturm Westerheversand an der Nordseeküste. Von Ostern bis Ende Oktober gibt es mehrmals die Woche Führungen, bei welchen der der Turm besichtigt werden kann.

An der Westküste Schleswig-Holsteins gibt es zahlreiche Wege zu erkunden. Ein Naturpfad bei St. Peter-Ording führt auf einem Deich zum Leuchtturm und vorbei an einem Dünenwald. Watt und Salzwiesen satt gibt es auch auf dem Trischendamm bei Friedrichskoog. Einen Walderlebnispfad können Spaziergänger im Gieselautal in Dithmarschen erkunden.

Über den Flohmarkt stöbern

Kuriositäten entdecken, Schnäppchen machen oder mit der ersten Kugel Eis durch die Marktstände stöbern: Flohmärkte und Trödelmärkte sind gerade bei Frühlingswetter einen Ausflug wert - und häufig für einen Überraschungsfund gut. Eine Auswahl von kommenden Flohmärkten in SH.

Kiel Innenstadt Kiel von Holstenplatz bis Rathausplatz: 6. April, 4. Mai

An der Hörn in Kiel: 27. April

Kinderflohmarkt Kieler Innenstadt: 25. Mai Flensburg Südermarkt Flensburg: 3. April, 17. April, 1. Mai

Citti-Park Flensburg: 6. April, 11. Mai

Förde-Park Tiefgarage Flensburg: 13. April, 11. Mai

EXE Flensburg: 20. April, 18. Mai

Holtex Flensburg: 27. April, 25. Mai

Kinderflohmarkt Engelsby: 5. April Plön Marktplatz Plön (Kreis Plön): 26. April Husum Messe Husum & Congress (Kreis Nordfriesland): 30. März Neumünster Holstenhallen Neumünster Osterflohmarkt: 20. und 21. April Lübeck St. Marien Lübeck: 5. April

Altstadtbad Krähenteich Lübeck: 11. Mai Sylt Erlebniszentrum Naturgewalten in List auf Sylt (Kreis Nordfriesland): 6. April Heide Heider Marktplatz (Kreis Dithmarschen): 13. April, 29. Mai Meldorf Meldorfer Innenstadt (Kreis Dithmarschen): 21. April

