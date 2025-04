Rendsburger Kreishafen bekommt Landstromanlage Stand: 04.04.2025 11:56 Uhr Die Schiffe im Kreishafen Rendsburg können bald an Landstrom angeschlossen werden. Damit möchte der Hafen am Nord-Ostsee-Kanal nachhaltiger werden. Die Anlage kostet rund 1,7 Millionen Euro.

Geplant sind am Kreishafen Rendsburg zehn Anschlüsse für Frachtschiffe und zwei für Passagierschiffe, so das Verkehrsministerium. Im August dieses Jahres soll die Landstromanlage in Betrieb gehen. Insgesamt kostet das Projekt rund 1,7 Millionen Euro. Dabei übernehmen der Bund und das Land je 600.000 Euro und der Kreis Rendsburg-Eckernförde etwa 520.000 Euro. Ein entsprechender Förderbescheid wurde am Donnerstag übergeben.

Kreishafen Rendsburg soll nachhaltiger werden

Mit der Landstromversorgung soll der Betrieb klimafreundlicher gestaltet werden, erklärte Staatssekretär Tobias von der Heide (CDU). Der Hafen verbessere durch die Anlage seine CO2-Bilanz. Zudem würden die Lärm- und Schadstoffbelastungen für die Menschen in den angrenzenden Wohngebieten sinken. "Das Geld ist also sehr gut anlegt", meint von der Heide.

Vor allem landwirtschaftlicher Produkte werden umgeschlagen

Der Kanalhafen in Rendsburg hat nach eigenen Angaben einen jährlichen Güterumschlag von etwas mehr als einer halben Millionen Tonnen. Etwa 450 Schiffe laufen den Hafen im Nord-Ostsee-Kanal im Jahr an. Nach Angaben des Verkehrsministeriums werden vor allem landwirtschaftliche Produkte umgeschlagen. Der Kai ist rund einen Kilometer lang, seit 130 Jahren ist der Kreishafen in Betrieb.

Häfen in Kiel und Lübeck nutzen bereits Landstrom

Auch an anderen Häfen in Schleswig-Holstein gibt es Landstromanlagen - zum Beispiel in Kiel. Der Seehafen hat bereits seit 2023 solche Anlagen am Ostseekai und seit 2019 am Norwegenkai, welche die Kreuzfahrtschiffe nutzen. In diesem Jahr will der Seehafen weitere 55 Millionen Euro in Landstromanlagen stecken. Solche gibt es auch seit dem vergangenen Jahr in Lübeck. Vor allem Fähren und Frachter nutzen die Landstromversorgung am Skandinavienkai.

