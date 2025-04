Stand: 04.04.2025 11:47 Uhr Wird Nitsch neue Parteichefin beim SSW?

Wer tritt die Nachfolge von Christian Dirschauer an? Am Sonnabend (5.4.) treffen sich 80 Delegierte des Südschleswigschen Wählerverbandes (SSW) um 10 Uhr in Busdorf (Kreis Schleswig-Flensburg) zu einem außerordentlichen Parteitag. Sybilla Nitsch, derzeit Stellvertreterin, wird voraussichtlich seine Nachfolgerin werden - denn sie steht als einzige Kandidatin zur Wahl für den Chefsessel. Auf dem Parteitag möchte der SSW außerdem eine Resolution verabschieden, in der von der neuen Bundesregierung gefordert wird, den Schutz und die Förderung von Minderheiten im Grundgesetz zu verankern.

Schlagwörter zu diesem Artikel SSW Kreis Schleswig-Flensburg