Zugausfälle zwischen Ahrensburg und Hamburg im April Wieder Zugausfälle zwischen Ahrensburg und Hamburg: Zwischen dem 9. und dem 25. April fallen Verbindungen aus oder fahren im veränderten Takt. Am stärksten betroffen ist das Osterwochenende.

Zwischen Ahrensburg (Kreis Stormarn) und Hamburg fallen im April zahlreiche Bahnverbindungen aus. Betroffen sind ab Mittwoch (9.4.) die Züge der Linien RE 8 und RE 80 zwischen Hamburg und Lübeck sowie die Linie 81 von Hamburg nach Bargteheide/Bad Oldesloe (Kreis Stormarn). Hintergrund sind Bauarbeiten für die neue S-Bahnlinie S4 von Hamburg nach Bad Oldesloe, heißt es von der Deutschen Bahn. Am 19. und 20. April - also an Ostern - fallen alle Regionalbahnverbindungen zwischen Ahrensburg und Hamburg aus.

Schienenersatzverkehr mit Bussen

Zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und Ahrensburg wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Zwischen Ahrensburg und Ahrensburg West soll zudem ein Pendlerbus fahren. In Ahrensburg West können Pendlerinnen und Pendler in die U1 umsteigen. Ersatzbusse verkehren zusätzlich auch zwischen Ahrensburg und Hamburg Hasselbrook.

Über Detailsinformiert die Deutsche Bahn auf ihrer Website. Ab dem 15. April ist auch die ICE-Verbindungen zwischen Lübeck und München von Einschränkungen betroffen.

