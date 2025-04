Stand: 04.04.2025 15:43 Uhr Nacht der Bibliotheken: Aktionen in Lübeck und Ostholstein

Unter dem Motto "Wissen. Teilen. Entdecken." findet am Freitagabend (4.4.) erstmals die bundesweite Nacht der Bibliotheken statt. Von Stockelsdorf bis Fehmarn (beide Kreis Ostholstein) beteiligten sich zahlreiche Einrichtungen mit besonderen Aktionen. In Eutin wird ein Bücherbus zum Escape-Room, auf Fehmarn stehen Kuscheltier-Partys und Bastelworkshops auf dem Programm. Die Stadtbibliothek Lübeck lädt zum Pub-Quiz ein. Ziel ist es, Bibliotheken als lebendige Orte für alle sichtbar zu machen, sagt die Lübecker Bibliothekarin Anna-Lena Gros: "Bibliotheken sind mittlerweile so vielfältig und haben eben viel mehr als Bücher zu bieten."

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 9:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Kreis Ostholstein