Stand: 04.04.2025 14:31 Uhr 1,7 Promille: Minderjähriger landet mit Pkw in Elmshorner Vorgarten

An der Kreuzung Amandastraße/ Moordamm in Elmshorn (Kreis Pinneberg) hatte ein 17-Jähriger nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei in der Nacht zu Freitag (4.4.) die Kontrolle über ein Auto verloren. Er durchbrach eine Hecke und landete mit dem Pkw im Vorgarten eines Einfamilienhauses. Er und ein 15-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt, ein dritter blieb unverletzt.

Laut Polizei ergab ein Atemalkoholtest bei dem mutmaßlichen Fahrer einen Wert von 1,7 Promille. Außerdem hatte er weder eine Fahrerlaubnis noch war das Auto zugelassen. Die Polizei schätzt den Sachschaden vorläufig auf etwa 5.000 Euro. Gegen den 17-Jährigen läuft jetzt ein Strafverfahren. Er muss sich unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Elmshorn