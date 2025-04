Stand: 04.04.2025 17:13 Uhr Vier Verletzte bei Unfall auf Olof-Palme-Damm in Kiel

Bei einem Unfall auf dem Olof-Palme-Damm/B76 in Kiel sind am Freitagnachmittag vier Personen leicht verletzt worden. An dem Unfall auf Höhe von Kronshagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) waren vier Autos beteiligt, sagte ein Polizeisprecherin. Ab 15 Uhr waren zwei Fahrspuren in Richtung Plön zwischenzeitlich gesperrt. Der Verkehr staute sich daher auf mehreren Kilometern bis zum Holsteinknoten zurück. Nach etwa eineinhalb Stunden war die Unfallstelle geräumt. Die Unfallursache ist noch unklar.

