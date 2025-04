Grundsätzlich gilt: Wer in Schleswig-Holstein die Rute auswerfen möchte, braucht einen gültigen Fischereischein und eine Fischerei-Marke, die für jeweils ein Jahr gilt. Noch gibt es die Marke in Papierform - in Zukunft soll das alles digital über das Smartphone passieren oder zumindest als Scheckkarte funktionieren. Allerdings gibt es mit dem Urlauberfischereischein eine Ausnahme: Denn aktuell können Interessierte in Schleswig-Holstein angeln, ohne irgendeine Ausbildung genossen zu haben - sprich: ohne einen Angelschein zu besitzen.

Nach dem Bezahlen der jährlichen Fischereiabgabe dürfen Begeisterte mit Angel- oder Urlauberfischereischein an den Küstengewässern Nordsee und der Ostsee den Köder ins Wasser werfen. Gleiches gilt auch an bestimmten Abschnitten von sechs Flüssen in Schleswig-Holstein, die auf der Webseite der Landesregierung genau aufgeführt sind. Wer an Seen oder an den großen Kanälen angeln möchte, benötigt in der Regel noch einen Erlaubnisschein für das jeweilige Gewässer. Diese können bei den jeweiligen Fischereirechtsinhabern - also bei Berufsfischern oder Angelvereinen - erworben werden, sind aber Personen gebunden und müssen schriftlich vorliegen.