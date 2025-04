Stand: 04.04.2025 10:08 Uhr Büsumer Schüler mit Ausstellung im Steinzeitpark Albersdorf

Am Freitag (4.4.) startet der Steinzeitpark Albersdorf (Kreis Dithmarschen) mit einer besonderen Ausstellung in die Sommersaison. In einem Lernprojekt haben sich Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen der "Schule am Meer" in Büsum (ebenfalls Kreis Dithmarschen) in den vergangenen vier Wochen mit der Steinzeit beschäftigt. Im Deutsch- und Weltkundeunterricht arbeiteten sie ein Projektheft durch, lasen Bücher und entwickelten eine Vorstellung von den Epochen. Diese setzten sie in Miniaturlandschaften um. Auf drei Holzplatten formten sie aus Naturmaterialien Welten der Jung-, Mittel- und Altsteinzeit.

Eine Ausstellung von Kindern für Kinder

Bis Ende April belegt die Ausstellung die Sonderausstellungsfläche. Die Schüler dachten sich zudem Geschichten zu den Szenen aus, die in den Miniaturlandschaften zu sehen sind. So produzierten sie Audioführungen - aus Sicht eines Kindes. Das ist auch das Motto der Schau: ein Blick auf die Steinzeit von Kindern für Kinder. Für Lehrerin Katharina Tiedemann lernen die Klassen dabei mehr als reine Inhalte: "Sie merken, dass sie selbst etwas bewirken und entwickeln können, was wiederum auf ihr Selbstbewusstsein und auch auf ihr Selbstverständnis in puncto Demokratiebildung einzahlt."

