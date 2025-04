Stand: 04.04.2025 14:40 Uhr Brand am UKSH in Kiel - Feuer war schnell gelöscht

Am späten Freitagvormittag hat um kurz nach 11.30 Uhr die Brandmeldeanlage in einem Gebäude des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel ausgelöst. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers rückten daraufhin standardmäßig rund 50 Kräfte aus. Sie stellten vor Ort eine Rauchentwicklung fest. Eine UKSH-Sprecherin erklärte: Im fünften Stock des Bettenhauses A war es in einem EDV-Raum zu einem Schwelbrand gekommen. Der konnte demnach schnell gelöscht werden. Patienten seien nicht in Gefahr gewesen. Die Brandursache ist laut der Sprecherin unklar. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach eigenen Angaben nach knapp eineinhalb Stunden beendet.

