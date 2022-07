Sommerurlaub in SH: Belegte Campingplätze, gut gefüllte Hotels Stand: 24.07.2022 08:00 Uhr Die Hälfte der Sommerferien in Schleswig-Holstein ist rum. Das Gastgewerbe zieht eine positive Zwischenbilanz. Die Zahlen gingen weitestgehend auf das Vor-Corona-Niveau zurück.

Urlaub im eigenen Land war 2020 und 2021 angesagt wie nie zuvor. Jetzt sind sichere Reisen ins Ausland wieder möglich. Die Monopolstellung deutscher Reiseziele ist damit vorbei. Trotzdem melden viele Hotels und Ferienwohnungen in Schleswig-Holstein für die aktuelle Sommersaison eine gute bis sehr gute Buchungslage.

Die Tourismusagentur Schleswig-Holstein (TASH) schätzt, dass in diesen Sommerferien ungefähr fünf bis sechs Milionen Menschen Urlaub bei uns machen. Das seien in etwa so viele, wie vor der Pandemie. Die Auslastung der Hotels, Appartments und Ferienwohnungen liege demnach bei 70 bis gut 90 Prozent.

Nicht mehr so viele Tagestouristen

Trotzdem tummeln sich laut TASH in den Urlaubsorten an der Nord- und Ostsee nicht mehr ganz so viele Menschen wie noch in den beiden vergangenen Corona-Sommern. Manche Urlaubsorte melden spürbar weniger Tagestouristen. Die TASH vermutet, dass viele Menschen momentan ihr Geld zusammenhalten und bei Kurztrips sparen.

"Jetzt ist natürlich Reisen weltweit möglich, jetzt hat der Wettbewerb wieder zugenommen. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir im Preis-Leistungs-Verhältnis gut dastehen, weil die Menschen wieder stärker vergleichen", sagt Bettina Bunge, Geschäftsführerin der TASH. Im Wettbewerb könnten die Anbieter in Schleswig-Holstein aber gut mithalten.

Campingboom bleibt ungebrochen

Noch etwas besser läuft es auf den Campingplätzen im Land. Viele sind zurzeit sogar ausgebucht. Der Europa-Campingplatz auf Fehmarn rät beispielsweise dazu, bereits jetzt für das Jahr 2023 zu reservieren. Hier ist bis in den August hinein kein Stellplatz mehr zu bekommen. Ähnlich sieht es auch auf den anderen Plätzen der Insel aus. Nur vereinzelt gibt es Restplätze.

Auch in den anderen Hotspots wie Scharbeutz in Ostholstein oder St. Peter-Ording im Kreis Nordfriesland gucken Camper ohne Reservierung dieser Tage in die Röhre. Ausgebucht sind aber auch Plätze im Binnenland. Am Plöner und Ratzeburger See beispielsweise. Der Naturcampingplatz Buchholz bei Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) rät dazu, unter der Woche anzureisen. Da bestünde noch die Chance auf einen Platz.

