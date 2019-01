Stand: 16.01.2019 12:37 Uhr

Simonsberg: Schweinelaster stürzt von Deich

In der Gemeinde Simonsberg bei Husum (Kreis Nordfriesland) ist am Mittwochvormittag ein mit 180 Schweinen beladener Lkw verunglückt. Wegen der Bergungsarbeiten ist die Ortsdurchfahrt in Simonsberg derzeit gesperrt. Eine Umleitung über Witzwort ist eingerichtet. Die Polizei muss auch die frei gekommenen Tiere einfangen. Ob eine Windböe den Laster erfasst hat oder ob ein Fehler des Lkw-Fahrers zu dem Unfall geführt hat, steht noch nicht fest. Klar ist aber, dass der Schweinelaster auf der relativ hoch gelegenen und sehr engen Dorfstraße in Simonsberg vom Deich gestürzt ist. Der Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Er steht unter Schock und konnte noch nicht befragt werden.

Unfall mit Schweinelaster in Simonsberg NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 16.01.2019 12:00 Uhr Autor/in: Carsten Rauterberg In der Gemeinde Simonsberg bei Husum ist am Vormittag ein mit 180 Schweinen beladener Lkw verunglückt. Wegen der Bergungsarbeiten war die Ortsdurchfahrt in Simonsberg gesperrt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Spezialkran soll Schweinelaster bergen

Der Lkw liegt auf der Seite, viele der 180 Schweine laufen auf den nahen Weiden herum. Landwirte aus dem Dorf helfen der Polizei, die verängstigten Tiere einzufangen. Eine Amtsveterinärin des Kreises Nordfriesland ist vor Ort. Wie viele Schweine bei dem Unfall verletzt wurden und wie viele verendet sind, ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Unfallstelle in Simonsberg weiträumig abgesperrt. Die Bergung mit einem Spezialkran wird voraussichtlich noch bis zum Nachmittag dauern.

Wie es aktuell auf den Straßen im Land aussieht, erfahren Sie immer aktuell auf den Seiten des NDR Verkehrsstudios.

Hintergrund 18 Bilder Die Retter am Unfallort Feuerwehr und Notärzte sind immer in Bereitschaft, falls irgendwo im Norden ein Unfall passiert. Wie gehen die Retter vor? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie So ist die Feuerwehr im Land ausgerüstet Schweres Gerät für schwere Einsätze. Die richtigen Fahrzeuge sind wichtig für eine effektive Arbeit und Brandbekämpfung der Feuerwehren im Land. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.01.2019 | 12:00 Uhr