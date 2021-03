Sieben Monate auf einsamer Insel: Vögel zählen auf Trischen Stand: 29.03.2021 19:22 Uhr Anne Evers ist Vogelwartin auf Trischen. Sie tritt ihren Dienst auf der Insel bereits zum zweiten Mal an.

Vögel beobachten und die Insel kartieren - das werden in den nächsten Monaten unter anderem die Aufgaben von Anne Evers sein. Die Diplombiologin ist die neue Vogelwartin der Insel Trischen (Kreis Dithmarschen) im Wattenmeer. Am Montag setzte sie von Büsum (Kreis Dithmarschen) auf die 14 Kilometer entfernte Vogelinsel über. Mit an Bord waren Lebensmittel sowie 120 Liter Trinkwasser für die ersten zwei Wochen.

Evers spricht von großem Privileg

Bereits 2020 war Anne Evers als Vogelwartin auf Trischen aktiv. Aber auch wegen der Corona-Pandemie begann ihr Einsatz später - und sie war nicht durchgehend auf Trischen. Nun wird Anne Evers sieben Monate lang im Auftrag des NABU auf der Insel forschen, Veränderungen dokumentieren und alles in ihrem Blog festhalten. Nur einmal pro Woche kommt ein Versorgungsschiff mit Lebensmitteln und frischem Wasser. Anne Evers selbst sagt, es sei ein großes Privileg, so lange allein mitten in der Natur zu leben.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 29.03.2021 | 19:30 Uhr