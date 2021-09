Selbstständige Frauen: Letzter Platz für Schleswig-Holstein Stand: 01.09.2021 05:00 Uhr Nur 30,6 Prozent aller Selbstständigen in Schleswig-Holstein sind Frauen. Damit es bald mehr werden, bietet die IHK unter anderem Workshops an.

Nirgendwo in Deutschland ist der Anteil der Frauen in Selbstständigkeit so niedrig wie in Schleswig-Holstein. Spitzenreiter waren laut Institut für Mittelstandsforschung zuletzt die drei Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin mit knapp 38 Prozent. Das ländlich geprägte Schleswig-Holstein liegt bei 30,6 Prozent und ist damit Schlusslicht. Am besten sieht es noch im touristisch geprägten Kreis Ostholstein aus. Dort wurden vor Corona, so zeigt eine Statistik der Industrie- und Handelskammer (IHK), 4 von 10 Unternehmen von Frauen gegründet.

AUDIO: Nur wenige Frauen in SH in Selbstständigkeit (1 Min) Nur wenige Frauen in SH in Selbstständigkeit (1 Min)

IHK: Ballungsräume fehlen

Laut IHK könnte ein Grund für die Zurückhaltung der Frauen sein, dass in Schleswig-Holstein große Ballungsräume fehlen, in denen viele Dienstleistungen von Frauen für Frauen angeboten werden - wie beispielsweise Friseure, Wellness, Beauty. Auch die gründerstarke IT-Branche ist im eher ländlich geprägten Schleswig-Holstein nicht so groß - da punkten Metropolen wie Hamburg, Berlin und Bremen. Die selbstständigen Frauen in Schleswig-Holstein führen meistens Geschäfte in den Bereichen Handel und Gastro.

Damit die Zahl der selbstständigen Frauen auch in anderen Bereichen steigt, bietet die Industrie- und Handelskammer Hilfe an. Zum Beispiel mit verschiedenen Workshops, wie heute auf einem Kongress für Frauen in Führung in Lübeck. Dort treffen sich Frauen, die Unternehmen gegründet haben oder gründen wollen.

Weitere Informationen Karriereprobleme für Frauen in Medizinberufen Schichten, lange Dienste, wenig Freizeit - Karriere im medizinischen Bereich ist oft nicht mit dem Wunsch nach Familie vereinbar. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.09.2021 | 08:00 Uhr