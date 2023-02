Schwierige Rechtslage: Wem gehört das Wikingeck in Schleswig? Stand: 02.02.2023 11:52 Uhr Ein neues Gutachten untermauert, dass der Bund beim Wikingeck in Schleswig am meisten für den Austausch des verseuchten Erdreichs bezahlen muss. Die komplizierte Rechtslage hat eine 125 Jahre lange Geschichte.

von Peer-Axel Kroeske

Verrückte Welt: In Schleswig wird noch immer um das Eigentum von besten Lagen an der Schlei gestritten. Ziel ist aber, den eigenen Besitz möglichst klein zu rechnen. Denn wer die land- und wasserseitigen Flächen am Wikingeck besitzt, muss für seinen Anteil den Austausch des toxischen Erdreichs bezahlen. Kosten: vermutlich mehr als 30 Millionen Euro.

Erst 66, dann 42, dann nur noch zwölf Prozent

Für Umwelt-Fachbereichsleiter Thorsten Roos vom Kreis Schleswig-Flensburg ist das kein Spaß mehr. Denn das Bundesverkehrsministerium mit FDP-Minister Volker Wissing hat die bereits vereinbarte Kostenaufteilung platzen lassen. CDU-Staatssekretär Enak Matthias Ferlemann hatte 2021 noch 66 Prozent zugesagt. Nach dem Regierungswechsel sollen es zunächst 42,5 Prozent und jetzt nur noch zwölf Prozent sein.

Vertrackte Eigentumsfrage: Die Wasserstraße ist verlandet

Ein Gutachten des renommierten Glückstädter Umweltrechtlers Alexander Proelß rollt nun die komplette Eigentumsgeschichte der Flächen auf. Die Schlei ist Bundeswasserstraße. Aber sie ist verlandet. Und wo früher Wasser war, befinden sich heute Uferzonen sowie Privatgrundstücke. Trotzdem kommt der Experte zu dem Schluss, dass der Bund weiterhin Eigentümer für diese Flächen ist.

Gutachten stellt fest: Grundbuch ist seit 1921 nicht mehr aktuell

Die relevante Rechtsgeschichte beginnt laut Gutachten am 15. Dezember 1897, als die Stadt Schleswig als Eigentümerin des Schleibeckens ins Grundbuch eingetragen wurde. Entscheidend ist dann das Jahr 1921, als nach der Gründung der Weimarer Republik sämtliche Wasserstraßen in den Reichsbesitz übergingen. Das Grundbuch wurde allerdings nicht geändert.

Landrat: Bund argumentiert mit falschem Sachverhalt

Stattdessen verhandelte die Stadt Schleswig 1931 und 1932 mit der Provinz Preußen vor Gericht um einen Teil der Flächen. Dabei ging es um das Jagdrecht. Das Verfahren endete mit einem Vergleich. Laut Landrat Wolfgang Buschmann argumentiert der Bund, die Stadt Schleswig sei erst zu diesem Zeitpunkt in das Grundbuch eingetragen worden und habe somit die Flächen wieder übernommen. Es sei aber keine neue Eintragung erfolgt. Buschmann schreibt dazu: "Der vom Bund unterstellte Sachverhalt trifft nicht zu."

Bund übernimmt 1949 per Grundgesetz die "bisherigen" Wasserstraßen

1949 übernahm schließlich die Bundesrepublik per Grundgesetz alle "bisherigen" Wasserstraßen des Reichs. Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass damit die Uferlinie von 1921 gemeint sei. Die Eintragungen im Grundbuch seien ohnehin nicht relevant, da das Verfassungsrecht höher stünde.

64 Prozent plus Zuschlag

Damit kommt nun eine weitere Zahl ins Spiel: Nach dieser Rechnung liegt der Bundesanteil an der Sanierungsfläche bei 64 Prozent. Das ist zwar weniger als die der Zusage von Staatssekretär Ferlemann. Allerdings hatte der Kreis freiwillig die Verfahrensverantwortung übernommen, so dass der Verwaltung bereits zusätzliche Kosten entstanden sind.

Das Bundesverkehrsministerium beharrt dagegen auf einem Anteil von zwölf Prozent. Der Großteil davon ist bereits ausgezahlt. Zuletzt hatte der SSW-Bundestagsabgeordnete Stefan Seidler in einer offiziellen Anfrage darum gebeten, die genaue Argumentation mitzuteilen. Die Antwort fiel kurz aus: Man teile die Rechtsauffassung des Kreises nicht.

Die Zeit drängt - Kreis will Rechtsstreit vermeiden

Die Zeit drängt: Der Umwelt-Fachbereichsleiter des Kreises, Roos, möchte die Sanierung bis Ende März europaweit ausschreiben, damit im Herbst die Bauarbeiten beginnen können. Der Sanierungsplan liegt vor. Mit den sechs Grundstückseigentümern am Wikingeck wurden befristete Vereinbarungen geschlossen. Der Kreis will deshalb einen vermutlich jahrelangen Rechtsstreit mit dem Bund vermeiden, selbst wenn die Chancen gut stünden.

Unterstützung von der Schleswig-holsteinischen Landesregierung

Ende Januar forderte der Schleswig-Holsteinische Landtag bereits den Bund auf, zu einer Lösung zu kommen. Nur die FDP stimmte dagegen und schlug stattdessen vor, jetzt noch auf andere Bundesministerien in der Kostenfrage zuzugehen.

Weitere Informationen Wikingeck: Bund zieht Großteil der zugesagten Finanzierung zurück Wie die Sanierung des mit Giftstoffen belasteten Erdreichs am Schleiufer finanziell gelingen kann, ist wieder völlig offen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.02.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Umweltschutz Wasserqualität