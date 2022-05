Nach Vorentscheidung: CDU und Grüne in SH sondieren erneut Stand: 24.05.2022 12:05 Uhr In Kiel sind CDU und Grüne am späten Vormittag erneut zu Sondierungsgesprächen für eine schwarz-grüne Koalition zusammengekommen. Die CDU hatte ihrem Landeschef Daniel Günther gestern Rückendeckung dafür gegeben.

Zunächst sondieren CDU und Grüne in Schleswig-Holstein noch einmal, am Abend haben die Grünen dann zu einem Landesparteitag eingeladen. Sollten die Grünen-Delegierten zustimmen, dann könnten bereits morgen die Koalitionsgespräche beginnen. Günther betonte, man wolle weiter für Dynamik im Land sorgen, ehrgeizige Klimaschutzziele erreichen und dies mit mehr Arbeitsplätzen im Land verbinden. Ein Bündnis aus CDU und Grünen hätte die Breite, um in den kommenden fünf Jahren diese Transformation auch umzusetzen, sagte Günther. Er sprach von einem Richtungswechsel.

Die Grünen zeigten sich erfreut und betonten, auf Grundlage der ersten Sondierungsgespräche gehe man davon aus, dass man eine gute gemeinsame Grundlage für ein schwarz-grünes Bündnis finden werde. Enttäuschung dagegen bei der FDP, die nun in die Opposition gehen muss - Fraktionschef Christopher Vogt teilte am Abend mit, mit Schwarz-Grün werde es mehr Schulden, mehr Bürokratie und weniger Rücksicht auf Bürger- und Freiheitsrechte geben.

Günther wollte Jamaika fortsetzen

Zunächst hatte Daniel Günther erneut eine Jamaika-Koalition angestrebt. Dieses geschah aber unter ganz anderen Voraussetzungen als vor fünf Jahren: Denn nach dem Wahlergebnis sind auch Zweierbündnisse unter den Koalitionspartnern möglich: sowohl ein schwarz-gelbes als auch ein schwarz-grünes. Nach einem gemeinsamen Sondierungsgespräch zwischen CDU, Grünen und FDP war klar, dass so eine Jamaika-Koalition nicht zustande kommen wird. Die CDU musste sich also für einen möglichen Partner entscheiden und tat das am Montagabend - für die Grünen.

Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, erklärte Daniel Günther im Anschluss an die Sitzung des CDU-Gremiums in Kiel. Man verliere mit der FDP einen Partner, mit dem man vertrauensvoll zusammengearbeitet habe. Es sei sein Vorschlag gewesen, den Grünen Koalitionsverhandlungen anzubieten. Der CDU-Landesvorstand hat diesem Vorschlag am Montagabend einstimmig zugestimmt.

