Stand: 07.11.2019 13:57 Uhr

Schüsse in Lübeck: Ermittlungen gegen Polizisten

Nach den tödlichen Schüssen während eines Polizeieinsatzes im Lübecker Stadtpark wird jetzt gegen einen Beamten ermittelt. Es gehe um den Verdacht des Totschlags, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck, Ulla Hingst, im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein. Am vergangenen Sonnabend war ein Mann bei einem Schusswechsel von einem Polizisten zweimal in den Oberkörper getroffen worden. Der 52-Jährige starb kurz danach.

Tatort Stadtpark

Laut Polizei hatte sich der Mann am Sonnabend im Stadtpark zunächst einen Schusswechsel mit den eingesetzten Polizisten geliefert. Dabei wurde der Mann getroffen. Anschließend sei der Verletzte zu einer Villa in einer angrenzenden Straße gelaufen. Dort soll er versucht haben, durch eine eingeschlagene Scheibe in das Gebäude einzusteigen. Bei einem weiteren Schusswechsel sei der Mann dann tödlich getroffen worden, so ein Polizeisprecher. Der 52-Jährige war auf Bewährung auf freiem Fuß und hatte vor dem Schusswechsel mit der Polizei einen Spaziergänger bedroht.

Mann stirbt bei Schusswechsel in Lübeck Schleswig-Holstein Magazin - 03.11.2019 19:30 Uhr Nach einem Schusswechsel mit der Polizei in Lübeck ist ein 52 Jahre alter Mann gestorben. Laut Staatsanwaltschaft soll er das Feuer eröffnet haben. Es wurde eine Schreckschusspistole gefunden.







Unter anderem wegen räuberischer Erpressung verurteilt

Der getötete Mann war nach Angaben der Staatsanwaltschaft 1989 wegen schweren Raubes und 1997 wegen räuberischer Erpressung zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden - zu zehn und zwölf Jahren Haft. Bei der zweiten Verurteilung wurde eine Sicherungsverwahrung angeordnet. Diese dauerte bis 2014, danach bewegte er sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft unter Aufsicht auf Bewährung.

