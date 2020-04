Stand: 29.04.2020 13:10 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Schüsse in Glinde: Zwei Männer verletzt

Nach einem Streit in Glinde (Kreis Stormarn) sind am Dienstagabend in der Nähe eines Golfplatzes mehrere Schüsse gefallen. Insgesamt vier Männer sollen daran beteiligt gewesen sein. Laut Staatsanwaltschaft Lübeck wurde ein 40 Jahre alter Hamburger durch mehrere Schüsse schwer verletzt. Er musste notoperiert werden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Zweiter Verletzter im Krankenhaus

Ein 25-Jähriger aus Glinde kam wenig später mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus. Auch er musste operiert werden. Für beide Männer besteht laut Polizei inzwischen keine Lebensgefahr mehr. Die Polizei sucht nun nach den beiden anderen Männern, die offenbar an dem Streit beteiligt waren. Deren Identität ist noch unklar. Auch warum es zum Streit kam, ist nicht bekannt.

