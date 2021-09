Schüler in Leck: Speed-Dating mit Politikern Stand: 08.09.2021 16:53 Uhr 55 Erstwähler aus Schleswig-Holstein haben in einem besonderen Speed-Dating Bundestagskandidaten aus dem nördlichen Schleswig-Holstein auf den Zahn gefühlt.

Wie geht es weiter mit dem Glasfaserausbau? Wie genau soll die Schuldenbremse reformiert werden? Solche und andere Fragen hatten die Schüler verschiedener Schulen in der Nordsee-Akademie in Leck (Kreis Nordfriesland) an mehrere Bundestagswahl-Kandidaten. Eingeladen waren Politikerinnen und Politiker von Parteien, die zumindest eine Chance auf ein Bundestagsmandat haben. Auf das sogenannte Speed-Dating hatten sich die Erstwähler mehrere Tage in verschiedenen Workshops an der Nordsee-Akademie vorbereitet. Nach wenigen Minuten wechselten die Schüler die Tische und fragten Politiker anderer Parteien aus.

Unmittelbarer Kontakt

Das Speed-Dating kam auf allen Seiten gut an. "Ich bin total überrascht, wie einfach es ist, bestimmte Themen zu diskutieren", sagte etwa Schülerin Jule Sibbersen. Und Leif Bodin (CDU) betonte: "Das ist viel intensiver als zum Beispiel bei Podiumsdiskussionen. Man kann doch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und vielleicht vermitteln, was hinter den ganzen Sachen steht."

Vorbereitung auf Wahl

Am Ende des Tages durften die jungen Menschen wählen. Klarer Sieger: die Grünen, mit knapp 37 Prozent der Stimmen. Am 26. September dann werden die Schüler bei ihrer ersten Bundestagswahl mitentscheiden.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 08.09.2021 | 19:30 Uhr