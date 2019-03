Stand: 22.03.2019 15:52 Uhr

Schüler entdecken Babyleiche in Glinde

In Glinde (Kreis Stormarn) ist am späten Vormittag gegen 11 Uhr eine Babyleiche gefunden worden. Das Schulzentrum hat heute eine Aufräumaktion durchgeführt. Dabei entdeckten Schüler das tote Baby im nahegelegenen Gellhornpark. Es war in ein blaues Handtuch gewickelt und teilweise verscharrt. Die Spurensicherung vor Ort ist beendet. Die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Lübeck nahmen die Ermittlungen auf. Der Leichnam wurde am Nachmittag in die Lübecker Gerichtsmedizin abtransportiert. Dort soll die Leiche obduziert werden. Die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft wollen so die Identität des Babys, den Todeszeitpunkt und die Todesursache klären.

Toter Säugling in Glinde gefunden NDR//Aktuell - 22.03.2019 16:00 Uhr Grausiger Fund in Glinde im Kreis Stormarn. Nach Polizei-Angaben haben Schüler bei einer Müllsammelaktion die in Decken gehüllte Leiche eines Babys entdeckt.







Ermittler suchen Zeugen

Die Schüler, die den Babyleichnam am Vormittag fanden, wurden von Notfallseelsorgern und einem Pastor betreut, wie ein Polizeisprecher vor Ort sagte. Sie sind noch nicht von den Beamten vernommen worden. Zu dem Schulzentrum der Kleinstadt am östlichen Hamburger Stadtrand gehören eine Gemeinschaftsschule und ein Gymnasium.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft suchen außerdem nach möglichen Zeugen, die in den vergangenen zwei Wochen etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter (0451) 13 10 entgegen.

