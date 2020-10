Schleswig-Holstein setzt voll auf erneuerbare Energien Stand: 30.10.2020 13:24 Uhr Schleswig-Holsteins Regierungskoalition will den Klimaschutz stärker vorantreiben und ihn als Standard per Gesetz festschreiben. Mehr Photovoltaikanlagen und mehr erneuerbare Energien im Wärmebereich gehören zu den Zielen.

In Sachen Klimaschutz will das Land Schleswig-Holstein Vorreiter sein. Bis zum Herbst 2021 soll das "Erneuerbare Energien-Gesetz" überarbeitet und dann beschlossen werden. Um die Treibhausgasemissionen im Land zu senken, will Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) unter anderem dafür sorgen, dass neu errichtete Parkplätze mit mehr als 100 Stellplätzen standardmäßig ein Dach mit Photovoltaikanlage bekommen. Auch wenn bei Nicht-Wohngebäuden das Dach neu gebaut oder renoviert wird, sollen Solaranlagen Standard werden. "Wir erreichen damit etwa knapp die Hälfte von dem Gesamtpotential auf den Dächern Schleswig-Holsteins."

Photovoltaik auf Gebäuden: Derzeit 1,1 Gigawatt installiert

Bei Wohnhäusern soll es zusätzliche Anreize für Photovoltaik geben. Studien zufolge gibt es laut Landesregierung ein Potenzial auf Gebäuden im Land von 7 bis 9 Gigawatt - derzeit sind nur 1,1 Gigawatt installiert.

Heizen mit grünem Strom

Die andere Stellschraube ist die Wärmewende: Geheizt werden soll mit grünem Strom. Wärmepumpen und Thermieanlagen seien heute schon die bessere Alternative zur Ölheizung, sagte der Minister. "Um im Wärmesektor tatsächlich Fortschritte zu erzielen, sollen vor allem größere Kommunen zur Erstellung eines kommunalen Wärmeplans verpflichtet werden. Dafür werden wir oder haben wir auch bereits zusätzliche Gelder bereitgestellt."

Viele neue Windanlagen

Albrecht fordert, dass Klimaschutz zum Standard werden soll. Auch beim Thema Windenergie gibt es Bewegung. Nach Angaben des Landes wurden mittlerweile - nach jahrelanger Stagnation - in diesem Jahr etwa 100 neue Windanlagen genehmigt. "Damit sind wir absoluter Vorreiter im Bundeskonzert."

AUDIO: Albrecht stellt Reform zum Klimaschutzgesetz vor (1 Min)

Die Klimaschutzziele des Landes, wie die Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 55 Prozent, sollen bis 2030 ambitioniert verfolgt und bei entsprechenden Änderungen auf EU- und Bundesebene dynamisch nach oben angepasst werden, wie der Minister erklärte. Albrecht hätte die Gesamt-Klimaziele des Landes gern noch erhöht. Seinen Koalitionspartnern hat er das aber nicht vorgeschlagen, denn den Rahmen gibt der Bund vor.

