Schleswig-Holstein hat zu wenige Wohnheimplätze für Studierende Stand: 20.12.2021 12:24 Uhr Die Zahl der Studierenden steigt von Jahr zu Jahr - im Verhältnis dazu gibt es aber zu wenige Wohnheime. Nur jeder 19. Student bekommt einen Platz.

Die Studentenwerke in Schleswig-Holstein können immer weniger Studierenden einen Wohnheimplatz anbieten. Nach Angaben der Studentenwerke Schleswig-Holstein ist die Zahl der Studierenden im Land in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen - auf jetzt 60.771. Im Verhältnis dazu seien nicht genügend neue Wohnheime gebaut worden. Zurzeit gibt es etwa 3.140 Plätze - und die sind restlos belegt. Nach Angaben des Dachverbands der deutschen Studentenwerke bekommt nur gut jeder 19. Student in Schleswig-Holstein einen geförderten Wohnheimplatz - im Bundesgebiet ist es immerhin jeder 13. Student.

Unterbringungsquote: SH auf dem letzten Platz

Was die Unterbringungsquote betrifft, liegt Schleswig-Holstein mit 5,16 Prozent zusammen mit Berlin bundesweit auf den letzten Plätzen.

Wohnheimplätze der Studentenwerke Studierende Unterbringungsquote in Prozent Kiel 1.936 36.396 5,32 Flensburg 472 9.951 4,74 Heide 111 1.854 5,98 Lübeck 549 11.262 4,87 Wedel 72 1.308 5,50 Quelle: Studentenwerk Schleswig-Holstein

500 Studierende warten auf Wohnheimplatz

Besonders hart trifft das schlechte Angebot die Erstsemester und international Studierenden. "Wir müssen natürlich kontinuierlich weiter bauen und dafür benötigen wir Grundstücke und da sind wir auf die Mithilfe von Land und Städten angewiesen, dass die uns die campusnahen Grundstücke zur Verfügung stellen", sagt Kerstin Klostermann, Sprecherin der Studentenwerke Schleswig-Holstein. Das sei in den letzten Jahren nicht immer geschehen. Nach Angaben des Studentenwerks SH warten landesweit rund 500 Studierende auf einen Wohnheimplatz. In Kiel wird gerade ein neues Wohnheim mit 46 Plätzen gebaut, in Flensburg eines mit 41 Plätzen.

