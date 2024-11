Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 13.11.2024 07:56 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 13. November 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

In Schleswig-Holstein sind 15 Schulen für ihr Engagement in der Talentförderung im Sport ausgezeichnet worden. Die Schulen, darunter die Hermann-Tast-Schule in Husum (Kreis Nordfriesland), die Friedrich-Paulsen-Schule in Niebüll (Kreis Nordfriesland), das Fördegymnasium und die Kurt-Tucholsky-Schule in Flensburg, erhielten ein Zertifikat als "Partnerschulen Talentförderung". Die Auszeichnung wurde am Dienstag in Neumünster verliehen. Martin Feddersen, Schulleiter der Friedrich-Paulsen-Schule in Niebüll, hob hervor, dass die Auszeichnung auch Schülern aus bildungsfernen Elternhäusern Möglichkeiten eröffne, sich sportlich zu engagieren und Erfolge zu erzielen. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2024 08:30 Uhr

ARD-Jugendmedientag: Schüler zu Gast im NDR-Landesfunkhaus in Kiel

Beim ARD-Jugendmedientag geben Journalistinnen und Journalisten am Mittwoch Jugendlichen ab der 8. Klasse Einblicke in die redaktionelle Arbeit. Im Fokus des Jugendmedientages stehen diesmal Nachrichten - auch beim NDR-Landesfunkhaus in Kiel. Denn: Laut einer bundesweiten Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest aus dem vergangenen Jahr informieren sich 30 Prozent der befragten zwölf- bis 19-Jährigen über Internetplattformen wie Youtube, TikTok oder Instagram. Das Problem dabei ist laut Bundeszentrale für politische Bildung, dass auf den sozialen Medien immer wieder auch Falschmeldungen verbreitet werden und diese oft nur schwer von echten Nachrichten zu unterscheiden sind. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 08:00 Uhr

Vor dem Landgericht Flensburg muss sich von Mittwoch an ein zur Tatzeit 18-Jähriger wegen Mordes an seiner Mutter verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann vor, die 39-Jährige Ende April dieses Jahres in Husum (Kreis Nordfriesland) heimtückisch mit Messerstichen getötet zu haben. Etwa eine Woche lang hatten Ermittler nach der Tat nach dem Sohn der Getöteten gesucht. Sie nahmen ihn schließlich im französischen Lyon fest. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 07:30 Uhr

Im Fall des in Elmshorn (Kreis Pinneberg) festgenommenen Jugendlichen, der einen Anschlag geplant haben soll, stehen die Ermittlungen noch am Anfang. Die Erkenntnisse deuten laut den Behörden aber darauf hin, dass es zu einem möglichen Anschlag hätte kommen können. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) sagte, die Pläne seien so konkret gewesen, dass die Staatsanwaltschaft Haftbefehl beantragt habe und dieser erlassen worden sei. Der 17 Jahre alte Tatverdächtige habe sich im Vorfeld der Festnahme erheblich islamistisch radikalisiert. Möglicherweise stecke aber noch ein zweiter Beteiligter dahinter, so die Ministerin. Die Landesregierung wird im Innen- und Rechtsausschuss zu dem Fall berichten. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 06:00 Uhr

In Kiel ist ein Rettungswagen im Einsatz auf der Fahrt ins Krankenhaus mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei wurden laut Feuerwehr zwei Menschen leicht verletzt Der Patient im Rettungswagen blieb durch den Unfall unverletzt. Er wurde dann mit einem anderen Rettungsfahrzeug ins Krankenhaus gebracht. Zu dem Zusammenstoß kam es den Angaben zufolge in einem Kreuzungsbereich der Kieler Innenstadt. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 06:00 Uhr

In Flensburg beginnen am Mittwoch die Kurzfilmtage. Bis zum Sonntag (17.11.) werden insgesamt rund 70 Filme gezeigt. Sie laufen in Blöcken im "51 Stufen Kino" im Deutschen Haus und in der Theaterwerkstatt Pilkentafel - darunter sind Kurzspielfilme, Dokus, Animationen, Kunst- und Musikfilme mit einer Länge zwischen gut anderthalb und 26 Minuten. Die Filme kommen laut den Veranstaltern aus dem deutschsprachigen Raum und aus Dänemark. Die Plakate und das Programmheft für die Kurzfilmtage haben Studierende der Hochschule Flensburg entworfen. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 06:00 Uhr

Heute ist es dicht bewölkt oder trüb mit zeitweisem Regen. Der lässt später von der Nordsee her nach. Auf Sylt und Amrum (Kreis Nordfriesland) bleibt es am häufigsten trocken. Die Temperaturen erreichen maximal 7 Grad am Schaalsee (Kreis Herzogtum Lauenburg) bis 12 Grad auf den Halligen. Dazu weht ein schwacher, an der See mäßiger Wind aus Nordwest bis Südwest. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 06:00 Uhr

