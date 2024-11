Stand: 13.11.2024 15:37 Uhr IHK-Umfrage: Wirtschaft im Norden für A20-Ausbau

Die Unternehmen in Norddeutschland sprechen sich nach einer Umfrage der Industrie- und Handelskammern (IHK) für einen Ausbau der A20 aus. So beklagten demnach 80 Prozent der mehr als 400 befragten Unternehmen eine Überlastung der bestehenden Infrastruktur. Die aktuelle Verkehrssituation sei unhaltbar, erklärte der Vizepräsident der IHK Schleswig-Holstein, Knud Hansen. Man könne es sich nicht leisten, dass Unternehmen aufgrund fehlender Infrastruktur abwandern oder sich gar nicht erst in Norddeutschland ansiedeln.

Der Umfrage nach erwarten 85 Prozent der befragten Unternehmen durch die ausgebaute A20 eine bessere Erreichbarkeit für Kunden und Lieferanten. Zudem erwarten 79 Prozent, dass sie Waren einfacher und effizienter ausliefern können.

Schlagwörter zu diesem Artikel Einzelhandel