15 Schulen in SH für Sporttalentförderung ausgezeichnet Stand: 12.11.2024 17:40 Uhr Am Dienstag haben 15 Schulen aus Schleswig-Holstein die Zertifizierung "Partnerschule Talentförderung" erhalten. Das Fördegmynasium in Flensburg ist zudem neue "Partnerschule des Leistungssports".

Das Land hat am Dienstag in Neumünster insgesamt 15 Schulen ausgezeichnet, die den Leistungssport fördern sollen. Bis 2028 dürfen die Schulen die Zertifikate "Partnerschule Talentförderung" beziehungsweise "Partnerschule des Leistungssport" tragen.

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) bedankte sich am Dienstag bei allen, die sich für Talentfindung und Talentförderung seit Jahren einsetzen: die Talentkoordinatorinnen und Talenkoordinatoren, Schulleitungen, Trainerinnen und Trainern der Vereine und den Verantwortlichen der Sportfachverbände.

"Diese Schulen entdecken und fördern sportliche Talente. Unterstützt werden sie dabei von einem Netzwerk aus Vereinen und Sportverbänden. Das ist ein gelungenes Miteinander für den Leistungssport " Karin Prien, Bildungsministerin

Schulen haben sich zwei Jahre vorbereitet

Die neuen sogenannten "Partnerschulen Talentförderung" hatten in den vergangenen zwei Jahren den Schwerpunkt Sport in ihren Unterrichtsplänen ausgebaut. Um Talente in den Klassen zu erkennen und zu fördern, kooperieren sie mit den Sportvereinen in den Kreisen, Sportfachverbänden und umliegenden Grundschulen.

Für Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack sei die Verbindung von Sport und Schule im Nachwuchs- und Leistungssportbereich elementar wichtig, um Talente früh zu entdecken, zu fördern und ihnen gleichzeitig schulische Bildung zu ermöglichen.

Zu den 15 "Partnerschulen Talentförderung" Schulen zählen:

. Friedrich-Paulsen-Schule Niebüll (Kreis Nordfriesland)

. Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz (Kreis Plön)

. Oberschule zum Dom Lübeck

. Herderschule Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

. Johannes-Brahms-Schule Pinneberg (Kreis Pinneberg)

. Jürgen-Fuhlendorf Schule Bad Bramstedt (Kreis Segeberg)

. Holstentor-Gemeinschaftsschule Lübeck

. Kurt-Tucholsky-Schule Flensburg

. Hans Geiger Gymnasium Kiel

. Thor Heyerdahl Gymnasium Kiel

. Gemeinschaftsschule Probstei Schönberg (Kreis Plön)

. Auguste Viktoria Schule Itzehoe (Kreis Steinburg)

. Hermann-Tast-Schule Husum (Kreis Nordfriesland)

. Johann-Heinrich-Voß-Schule Eutin (Kreis Ostholstein)

. Fördegymnasium Flensburg

Fördegymnasium Flensburg eine von drei "Partnerschulen des Leitungssports"

Das Fördegymnasium in Flensburg wurde zusätzlich als neue "Partnerschule des Leitungssports" ausgezeichnet. Damit ist sie neben der Gemeinschaftsschule Friedrichsort in Kiel und die Lauenburgische Gelehrtenschule in Ratzeburg, die dritte Partnerschule. Das bedeutet Atheltinnen und Athleten, die bereits einen höheren Kaderstatus besitzen, zukünftig ein differenziertes Unterstützungssystem erhalten.

Gefördert wird das Projekt vom Bildungs- und Wissenschaftsministerium, dem Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sowie dem Landessportverband.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.11.2024 | 08:30 Uhr