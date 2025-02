Stand: 24.02.2025 08:41 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

SSW: Stefan Seidler zieht in den Bundestag ein

Stefan Seidler erringt wieder das einzige SSW-Mandat im deutschen Bundestag. Bundesweit hat der SSW 0,2 Prozent geholt, allerdings ist die von der Fünf-Prozent-Hürde befreit. Nur in Schleswig-Holstein stand der SSW auf dem Wahlzettel. Demnach bekommt der SSW etwas mehr als 76.000 Stimmen - bei der vergangenen Bundestagswahl erhielt die Partei der dänischen Minderheit noch etwa 55.000 Stimmen. Die Hoffnung auf ein zweites Mandat erfüllte sich jedoch nicht. Dennoch ist Stefan Seidler zufrieden: "Die Mehrheitsverhältnisse für eine Regierung werden knapp. Also heißt das: Jede Stimme ist vielleicht etwas mehr wert." | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2025 07:30 Uhr

CDU: Kein Direktmandat für Petra Nicolaisen, Habeck verliert

Das neue Wahlrecht sorgt dafür, dass im Wahlkreis 1 Schleswig - Flensburg niemand mit einem Direktmandat in den Bundestag einzieht. Petra Nicolaisen von der CDU liegt mit 26 Prozent der Erststimmen zwar vier Prozentpunkte vor Robert Habeck von den Grünen, der über die Landesliste in den Bundestag einzieht. Da sie aber ein insgesamt schwaches Ergebnis erzielt, verliert sie ihr Mandat. Deutlich besser liegt Leif Bodin von der CDU im Wahlkreis 2 Nordfriesland - Dithmarschen Nord. Er erreicht rund 33 Prozent der Stimmen. Der 28-Jährige Jurist, der in der Gemeinde Leck (Kreis Nordfriesland) aufgewachsen ist, hat damit einen Sitz in Berlin. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2025 07:30 Uhr

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 9:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.02.2025 | 09:30 Uhr