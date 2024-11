Logistikverband SH: Verzögerungen im Weihnachtsgeschäft möglich Stand: 13.11.2024 12:16 Uhr Der Bundesverband Logistik warnt vor Lieferengpässen im Weihnachtsgeschäft. Ein Grund ist der Fachkräftemangel. In Schleswig-Holstein sollen die Geschenke laut Landesverband meist pünktlich kommen.

Jedes Jahr vor Weihnachten läuft die Logistikbranche im Hochbetrieb: Waren für die Weihnachtseinkäufe müssen in die Geschäfte gebracht werden, im Internet bestellte Geschenke und Weihnachtspost muss zu den Kunden. Der Bundesverband warnt inmitten dieses anlaufenden Weihnachtsgeschäfts vor Lieferengpässen.

Die Lkw-Kapazitäten seien knapp - deshalb könne es zu massiven Verzögerungen kommen, sagte Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des Bundesverbandes Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL). Auch fehle es an Speditionen, Fuhrunternehmen und Fachkräften.

"Hier fehlen 1.500 Lkw-Fahrer"

"Die Geschenke liegen pünktlich unterm Weihnachtsbaum", verspricht hingegen der Geschäftsführer des Unternehmensverbandes Logistik Schleswig-Holstein, Thomas Rackow. Zwar fehlen hier im Land nach seinen Angaben etwa 1.500 Lkw-Fahrerinnen und Fahrer. Die knapp 500, meist kleineren, familiengeführten Unternehmen seien in Schleswig-Holstein aber sehr viel besser organisiert als Firmen in anderen Bundesländern. Die so genannten Verteilerverkehre - zu Geschäften oder Endkunden - seien deshalb sichergestellt.

Auch in SH sind Verzögerungen möglich

Kleine Verzögerungen im Weihnachtsgeschäft kann Rackow aber nicht ausschließen, denn auch in Schleswig-Holstein mussten die Speditionen die Zahl ihrer Transportfahrzeuge wegen des Fahrermangels reduzieren. Das lässt sich wegen eingeschränkter Lenk- und Fahrzeiten nicht durch Mehrarbeit ausgleichen.

