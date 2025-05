Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 10.05.2025 11:00 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 10. Mai 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Autounfall in Moorhusen: Handy rettet Leben

Ein Handy hat einem Autofahrer im Kreis Steinburg vermutlich das Leben gerettet. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer auf einer Straße in Moorhusen in der Nacht auf Sonnabend aus noch nicht geklärter Ursache mit seinem Wagen gegen einen Baum gefahren. Sein Handy habe dann einen automatisierten Notruf abgesetzt. Medizinische Hilfe sei deshalb schnell da gewesen, sagte ein Polizeisprecher gegenüber NDR Schleswig-Holstein. Der Autofahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2025 11:00 Uhr

SPD wählt neuen Landesvorstand für SH

Die schleswig-holsteinische SPD will am Sonnabend auf ihrem Parteitag in Husum (Kreis Nordfriesland) einen neuen Vorstand wählen. Parteichefin Serpil Midyatli tritt erneut an. Sie ist seit sechs Jahren Landesvorsitzende und will die SPD in den nächsten Landtagswahlkampf führen. Als Stellvertretende kandidieren Ulf Kämpfer und die ehemalige Juso-Vorsitzende Maybrit Venzke. Inhaltlich geht es unter anderem um die politischen Schwerpunkte der SPD in den nächsten zwei Jahren. Ein Leitantrag des Landesvorstands dreht sich um Bildung, Infrastruktur, Kita, Wohnen und Gesundheitsversorgung. Am Sonntag wird in Husum Bundes-Parteichef Lars Klingbeil erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2025 11:00 Uhr

Ölwehren proben auf Elbe in Brunsbüttel

Der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN) probt am Sonnabendvormittag mit verschiedenen Ölwehren in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) den Ernstfall. Das Übungsszenario geht von einer Schiffshavarie auf der Elbe aus, nach der 50 bis 80 Tonnen Schweröl die Elbe, Ufer und technische Anlagen verunreinigen. Neben dem LKN sind zum Beispiel die Ölwehren der Feuerwehr Glückstadt (Kreis Steinburg), Brunsbüttel und Pinneberg sowie die Technische Einsatzleitung des Kreises Dithmarschen beteiligt. In Schleswig-Holstein gibt es insgesamt 35 Ölwehren, die sich um die Ölbekämpfung auf Gewässern kümmern. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2025 10:00 Uhr

Holstein Kiel spielt gegen SC Freiburg

In der ersten Fußball-Bundesliga hat Holstein Kiel heute den SC Freiburg zu Gast. Im Kampf um Relegationsplatz 16 wollen die Kieler mit einem Sieg den Traum vom Klassenerhalt weiter aufrechterhalten. Derzeit hat die KSV einen Punkt Rückstand auf den 1. FC Heidenheim und den Relegationsplatz. Bei einem Sieg oder Unentschieden gegen Freiburg und einer gleichzeitigen Niederlage von Heidenheim bei Union Berlin wäre der Sprung auf Platz 16 geschafft. Wenn Kiel jedoch verliert und Heidenheim siegt, wäre der Abstieg der KSV in die zweite Liga besiegelt. Druck verspürt Trainer Marcel Rapp dennoch nicht. Mit Freude statt Angst will er mit seinem Team auftreten. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2025 09:00 Uhr

Lütjensee: Mutmaßlicher Unfallverursacher weiter auf der Flucht

Nach dem schweren Unfall am Donnerstag bei Lütjensee (Kreis Stormarn) ist ein Mann weiter auf der Flucht. Nach Angaben der Polizei handelt es sich vermutlich um den Fahrer des Wagens, der gegen zwei Motorräder geprallt war. Eine Bikerin starb bei dem Unfall, der andere Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher war Freitagmorgen bei seiner Festnahme in Trittau mit Handschellen am Arm geflüchtet. Ein Polizeisprecher sagte am Sonnabendmorgen, dass man wisse, um wen es sich handelt. "Den kriegen wir", so der Sprecher. Ein zweiter Mann wurde bereits vorläufig festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei hat eine Blutprobe ergeben, dass er Rauschmittel konsumiert hat. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2025 09:00 Uhr

Tödlich endender Streit in Neumünster

In Neumünster ist es am Freitagabend zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen, der tödlich endete. Nach Angaben der Polizei gerieten um kurz nach 22 Uhr ein 34-Jähriger und ein 39-Jähriger aneinander - auf welche Art und Weise will die Polizei derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Der 34-Jährige starb bei der Auseinandersetzung. Der andere Mann wurde festgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2025 08:00 Uhr

Müttergenesungswerk fordert mehr Plätze für Mutter-Kind-Kuren

100.000 Mütter wollen am Sonnabend vor dem Brandenburger Tor in Berlin demonstrieren, unter anderem organisiert vom Müttergenesungswerk. Zu den Mitorganisatoren gehört auch die Leiterin des Mutter-Kind-Kur-Hauses "Gode Tied" in Büsum (Kreis Dithmarschen), Katrin Schmidt. Die Wartelisten dort sind lang, die Frauen müssen im Schnitt ein Jahr und drei Monate auf eine Mutter-Kind-Kur warten, wie die Leiterin sagt. Landesweit gibt es laut Müttergenesungswerk 372 Plätze. Katrin Schmidt und ihre Mitstreiterinnen fordern, das Angebot deutlich zu vergrößern. Die Bedürfnisse der Frauen müssten gesellschaftspolitisch wahrgenommen und in Entscheidungen eingebunden werden, sagt sie mit Blick auf die Gesundheitspolitik. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2025 08:00 Uhr

Das Wetter: Sonnig, teils wolkig

Heute Nachmittag gibt es neben Sonnenschein auch durchziehende, teils lockere, teils etwas dichtere Wolkenfelder. Größtenteils ist es trocken und am meisten Sonne scheint an der Westküste. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad in Burg auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) und bis 19 Grad in Norderstedt, teils auch leicht darüber. Es weht schwacher bis mäßiger, an der Ostsee später böiger, über Nord auf Ost drehender Wind. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2025 11:00 Uhr

