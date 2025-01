Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 17.01.2025 06:59 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 17. Januar 2025 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Nach "Tortenverbot" für Landfrauen: Schwarz sichert Verkauf zu

Torten dürfen auch im Ehrenamt bei uns im Land verkauft werden. Das hat Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) klargestellt. Hintergrund ist, dass die Landfrauen in Bordesholm wegen einer EU-Richtlinie dieses Mal keinen Kuchen auf dem Weihnachtsmarkt angeboten hatten. Laut Schwarz gibt es im Regelwerk entsprechende Ausnahmen für das ehrenamtliche Engagement. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2025 07:00 Uhr

Papierführerscheine: Ab Sonntag für Halter ab Jahrgang 1971 ungültig

Papierführerscheine für alle Autofahrer, die 1971 oder später geboren wurden, sind ab Sonntag nicht mehr gültig. Das gilt wenn die Fahrerlaubnis vor dem 31. Dezember 1998 ausgestellt wurde. Viele Führerscheinstellen in Schleswig-Holstein verzeichnen kurz vor dem aktuellen Stichtag längere Wartezeiten für den verpflichtenden Tausch. Wer die Frist verpasst, riskiert ein Bußgeld von zehn Euro. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2025 07:00 Uhr

Schreibwettbewerb "Vertell doch mal" startet

Am Freitag (17.1.) startet zum 37. Mal der plattdeutsche Schreibwettbewerb "Vertell doch mal" von NDR, Radio Bremen und dem Ohnsorg Theater. Das Motto dieses Mal: "Mit’nanner". Bis zum 1. März werden wieder die besten neuen Kurzgeschichten auf Plattdeutsch und passend zum Motto gesucht. Als prominente Botschafterin unterstützt in diesem Jahr die Moderatorin Enie van de Meiklokjes den Wettbewerb. Wie auch in den Vorjahren werden die besten Geschichten in einem Buch veröffentlicht. Außerdem gibt es Preisgelder von insgesamt mehr als 5.000 Euro zu gewinnen. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2025 07:00 Uhr

Heizen mit Fernwärme in SH 2025: weiterhin massive Preisunterschiede

Besitzer von durchschnittlichen Einfamilienhäusern in Schleswig-Holstein haben unterschiedlich hohe Kosten für Fernwärme. Das hat unser Preisvergleich von NDR Schleswig-Holstein ergeben. Kunden sind dabei an den Anbieter vor Ort gebunden und können nicht wechseln. So liegen die Kosten bei 2.500 Euro im Jahr bei den Stadtwerken Nordfriesland in Niebüll und mehr als 5.000 Euro bei Hansewerk in Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg). | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2025 06:00 Uhr

Holstein Kiel verpflichtet US-Nationalspieler Tolkin

Fußball-Bundesligist Holstein Kiel hat einen neuen Spieler verpflichtet. Laut Verein wechselt Linksverteidiger John Tolkin an die Förde. Der 22-Jährige kommt aus den USA von den New York Red Bulls. Offizielle Angaben zur Ablösesumme machte die KSV nicht – nach Medienberichten soll sie bei etwa drei Millionen Euro liegen. Damit wäre Tolkin der teuerste Einkauf in der Geschichte des Klubs. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Stark bewölkt, oft trocken, später Auflockerungen möglich

Nachdem sich der Nebel oder Hochnebel aufgelöst hat, kann es heute vor allem in Südholstein sonnig sein. Es ist meist trocken. Im Norden bleibt es länger stark oder dicht bewölkt. Die Temperaturen erreichen 2 Grad in Büsum (Kreis Dithmarschen) und bis 5 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland). Dazu weht ein schwacher, an der See mäßiger Südwestwind. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2025 07:00 Uhr

